２５日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」では、ラストシーンで一香（戸田恵梨香）と麻友（黒木メイサ）が儀堂（鈴木亮平）の部屋で一緒になるというスリリングな展開となった。消えた１０億円の犯人を２４時間以内に見つけなければ自分の命が危なくなる儀堂の顔に変わった早瀬（鈴木亮平）。一度は一香を信じられなくなった儀堂（早瀬）だが、一香が病床の妹のために動いていることを知り、心を動かされる。さらに一