9月21日までに、女優の黒木メイサが自身のInstagramを更新。公開した近影が話題を呼んでいる。黒木は、《Vivienne Westwood 青山店のオープニングに一足お先にお邪魔してきました》と、9月20日に開業を迎えた旗艦店『ヴィヴィアン・ウエストウッド 青山フラッグシップ店』に足を運んだことを報告。さらに、《Vivienne Westwoodのお洋服に合わせていつもとは雰囲気の違うヘアメイクにしてみた》《グローバルのメインラインを