12月上旬、一組のカップルが都内の駅に現れた。お揃いの黒いキャップを被った男女は、手を繋いで仲睦まじい様子で歩いていた――。カップルは、女優の黒木メイサ（37）と格闘家の三浦孝太（23）だった。2年前に歌手の赤西仁（41）との離婚を発表したことが話題を集めた黒木。赤西と黒木は’12年2月に電撃結婚し、同年9月に第1子女児、‘17年6月に第2子男児の出産を発表していたものの、‘23年12月25日に離婚を公表していた。2児を