◇セ・リーグ 巨人5―2中日（2025年10月1日 東京D）

シーズン最終戦、巨人の今季143試合目の試合後に東京ドームが超サプライズ祭りに沸いた！前日9月30日に日米通算200勝を達成した田中将大投手（36）の名球会ブレザー贈呈セレモニーが行われ、タレントの明石家さんま（70）が生登場。“ミスター”長嶋茂雄終身名誉監督が背負った背番3のユニホームを着て田中将を祝福。ヤンキース・ジャッジからもサプライズメッセージが届くなど、驚きの連続に球場全体が騒然となった。

試合後、最初のサプライズは両チームでプレーし、この日が現役最後の日となった中田翔の胴上げ。ナカタコールが鳴り響くドームに6度舞った。

拍手が鳴りやまぬドームのマウンドに前日に偉業を達成した田中将が登場。大型ビジョンに黒田博樹氏、パドレス・ダルビッシュからの祝福メッセージが映し出される。田中将にとって海を渡ったレジェンド先輩からの言葉に沸く場内。そして、次の瞬間、再び大歓声が巻き起こる。画面に映し出されたのはヤンキースのジャッジだった。

興奮に沸く東京D。選手たちも目を輝かせる中、さらなるサプライズが待っていた。インカムマイクを装着して登場したのは“お笑い怪獣”明石家さんま。親交の深い田中将に歩み寄ると「お前のために、オレは6月から3回、スケジュールを抑えていた。やっとこさ」「7、8月頃に内野手はエラーしないようにお願いします」と偉業達成までに時間を要した田中将と、巨人ナインをイジり倒し爆笑をさらった。

それだけでは終わらなかった。ユニホームの上に羽織っていたジャージーを脱ぐと、背中には栄光の背番号「3」が。「ウオーっ！」と地鳴りのような歓声が沸く中、田中将を投手に、長嶋さんのマネをしながら打席に立ち“始球式コント”も披露した。

最後には盟友・坂本が名球会ブレザーを贈呈。今シーズン本拠最終戦は笑い声と温かな拍手の嵐に包まれた。きっと、クライマックス・シリーズを勝ち上がり再び選手たちは東京Dに戻って来る。