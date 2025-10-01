小倉優子、フライパンで作れる！“ごはんに合う”煮豚レシピを紹介「下茹でなし」「簡単！」

現在、13歳の長男・8歳の次男・5歳の三男という3人の男の子のママである小倉優子さん。SNSでは、お子さんのための美味しそうな食事の写真をアップされていて、注目を集めています。そんな小倉さんが、Instagramで、フライパンで作れる“柔らか煮豚”のレシピを紹介してくれました。夕飯のおかずに嬉しい煮豚ですが、豚肉が硬くなってしまい失敗した…という経験のある方も多いのでは？是非こちらのレシピ、チェックしてみてくださいね♪

【関連】小倉優子、リピ決定！食べ応え抜群の冷凍餃子「子ども達から大好評でした！！」

柔らかい煮豚になるという小倉さんのレシピはこちら。

■炭酸水で作る柔らか煮豚

画像出典： 小倉優子 オフィシャル Instagram より

【材料（2〜3人分）】ブロック肉 400g長ねぎ（青い部分）1本分生姜 1片ゆで卵 4個（お好みで）炭酸水 400ml醤油 大さじ3酒 大さじ3みりん 大さじ3砂糖 大さじ1と1/2オイスターソース 大さじ1弱

【作り方】（1）フライパンに油をひかず、厚さ2cmに切った豚肉を並べ、強火で全面にこんがり焼き色をつける。出た脂はキッチンペーパーで拭き取っておく。（2）（1）に炭酸水を加え、砂糖、酒、みりん、醤油、オイスターソース、長ネギ、スライスした皮付きしょうがを入れる。（3）キッチンペーパーの落としぶたをして、弱火で約40分煮込む。（4）煮汁に照りが出たら完成。

ポイントは、炭酸水を使うことでお肉が柔らかくなるそう。工程が動画になっていますので、調理の際は参考にしてみてくださいね♪

■好みに合わせてアレンジがきくレシピ

画像出典： 小倉優子 オフィシャル Instagram より

小倉さんはこちらのレシピについて「下茹でなしで『焼いて煮るだけ』だから簡単！」「オイスターソースを入れるとコクが増して、ご飯に合う煮豚に」とコメント。さらに、お好みで「白髪ネギ、ゆで卵を添えても」美味しく食べられると教えてくれました。

さらに、コメント欄でファンから「オイスターソースの代わりになるものはありますか？」と質問された小倉さんは、「入れなくても問題ありません！ものたりなければ、鶏ガラスープの素でも」と回答。

また、「豚バラは脂が多くて苦手なのですが、バラ以外の塊肉でも柔らかくできますか？」という質問には「はい！」と回答していて、幅広いアレンジが楽しめそうでした！

■他の投稿もチェック

3児の母として子育てと仕事を両立している小倉さん。SNSではママに役立ちそうな情報をたくさん発信されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

画像出典：小倉優子オフィシャルInatagramより