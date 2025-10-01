小倉優子、フライパンで作れる！“ごはんに合う”煮豚レシピを紹介「下茹でなし」「簡単！」
現在、13歳の長男・8歳の次男・5歳の三男という3人の男の子のママである小倉優子さん。SNSでは、お子さんのための美味しそうな食事の写真をアップされていて、注目を集めています。そんな小倉さんが、Instagramで、フライパンで作れる“柔らか煮豚”のレシピを紹介してくれました。夕飯のおかずに嬉しい煮豚ですが、豚肉が硬くなってしまい失敗した…という経験のある方も多いのでは？是非こちらのレシピ、チェックしてみてくださいね♪
柔らかい煮豚になるという小倉さんのレシピはこちら。
■炭酸水で作る柔らか煮豚
【材料（2〜3人分）】ブロック肉 400g長ねぎ（青い部分）1本分生姜 1片ゆで卵 4個（お好みで）炭酸水 400ml醤油 大さじ3酒 大さじ3みりん 大さじ3砂糖 大さじ1と1/2オイスターソース 大さじ1弱
【作り方】（1）フライパンに油をひかず、厚さ2cmに切った豚肉を並べ、強火で全面にこんがり焼き色をつける。出た脂はキッチンペーパーで拭き取っておく。（2）（1）に炭酸水を加え、砂糖、酒、みりん、醤油、オイスターソース、長ネギ、スライスした皮付きしょうがを入れる。（3）キッチンペーパーの落としぶたをして、弱火で約40分煮込む。（4）煮汁に照りが出たら完成。
ポイントは、炭酸水を使うことでお肉が柔らかくなるそう。工程が動画になっていますので、調理の際は参考にしてみてくださいね♪
■好みに合わせてアレンジがきくレシピ
小倉さんはこちらのレシピについて「下茹でなしで『焼いて煮るだけ』だから簡単！」「オイスターソースを入れるとコクが増して、ご飯に合う煮豚に」とコメント。さらに、お好みで「白髪ネギ、ゆで卵を添えても」美味しく食べられると教えてくれました。
さらに、コメント欄でファンから「オイスターソースの代わりになるものはありますか？」と質問された小倉さんは、「入れなくても問題ありません！ものたりなければ、鶏ガラスープの素でも」と回答。
また、「豚バラは脂が多くて苦手なのですが、バラ以外の塊肉でも柔らかくできますか？」という質問には「はい！」と回答していて、幅広いアレンジが楽しめそうでした！
■他の投稿もチェック
3児の母として子育てと仕事を両立している小倉さん。SNSではママに役立ちそうな情報をたくさん発信されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
