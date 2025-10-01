AI解説者が徹底分析！「動画生成AI分野に革命」Sora 2で実現する“自分登場”＆音声付き高品質動画生成
【Sora 2登場！】OpenAIの高性能動画生成AIモデル！ ～音付きの高画質動画を作れる～と題された動画で、AI解説者のミライ氏が、OpenAIによる最新動画生成AIモデル「Sora 2」について、現時点で分かっている特徴や利用方法を丁寧に解説した。ミライ氏は「Sora 2は動画分野におけるGPT-3.5ともいえる大きな進化」と位置付け、「オリンピック体操競技のような激しい動きや、猫と一緒にスケートするトリプルアクセルなど、自然界の物理法則を反映した動画が自然に作れる」と、その革新性を強調した。
Sora 2には、効果音や音声を加えた“音付き”高品質動画を生成する機能も実装。ミライ氏は「日本語で喋るサンプル動画も公開されている」と具体例を示し、Googleの最新モデルと並ぶスペックの高さに言及した。また「自分の動画を読み込ませることで、見た目や声をそっくり反映させた“自分登場動画”を生成できるカメオ機能」にも注目し、「人間だけでなく、動物や特定の物体も動画内で表現できる」とAIの汎用性にも驚きを見せた。
利用方法については「ソラツー対応のiOSアプリ“Sora by OpenAI”が無料で登場し、インスタやTikTok風のSNS機能、他ユーザー動画を自分流アレンジできる機能もある」と新時代の動画SNS体験を説明。ただし「現状は米国・カナダでの招待制展開で、日本からはまだ利用できない」と最新の事情も伝えた。一方で「公式サイトやChatGPT最上位プランでも“ソラツープロ”にアクセス可能で、将来的にはより多くの国・ユーザーに広がる見通し」と期待感を語った。
安全対策にも触れ、「生成動画にはC2PAメタデータが付与され、スカシ表示やカメオ機能の肖像管理、親によるペアレンタルコントロールも導入されている」と解説。「まだ日本未展開だが、API提供が予定されており、まもなく他のAI動画生成プラットフォームでも利用可能になる可能性が高い」と今後の展開にも言及した。
動画の締めくくりでミライ氏は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と今後の続報にも期待を持たせた。
