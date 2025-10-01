TOKYO MX「5時に夢中！」が1日、放送され、10月からの新たな水曜コメンテーターとして元KAT−TUN中丸雄一が出演することが、この日の番組内で発表された。

中丸はこの日の放送で初登場した。スタジオに呼び込まれた中丸は、「失礼します〜」と頭を下げながら登場。MCの垣花正は「出た！うそでしょ？やば！」と声を張り上げ、アーティスト松田ゆう姫も「中丸雄一！？」と呼び捨てで驚きを口にした。

スタジオが爆笑に包まれると、中丸は「“ゴジム”、有名ですから、もちろん知ってますけど。こんなにスタッフさんバカ笑いするんですか？」と、そのリアクションに驚きを口に。松田から「待って？出ていい人だっけ？」といじられると、中丸は「ダメな人、いるんですか？」とボケ気味に返していた。

前任のお笑いタレント・ヒコロヒーは9月の放送をもって番組を卒業。約4年の出演にピリオドを打った。

また、海外にルーツを持ち、番組の進行をサポートしたり、一部コーナーを担当する“黒船特派員”として出演していたタレント小原ブラスは、レギュラーコメンテーターに昇格することが、8月の公開生放送イベントで発表されていた。