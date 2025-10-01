今年はもう、異常なレベルの“大豊作”といってもいいだろう。「大和証券Mリーグ2025-26」9月30日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が、東1局にアガった際に裏ドラを3枚乗せる「裏3」を達成。今シーズンは各選手が、この裏3を続出させており、視聴者からは「どんだけ出るんだ」「祭りはまだ続くのか」と驚嘆の反応が押し寄せた。

【映像】また出た！渋川難波、確率を超えた「裏3」出現の快挙

手牌のうち3枚が、一瞬にしてドラに化ける「裏3」。リーチのみの手が満貫になり、満貫なら跳満以上、跳満なら倍満以上、倍満なら三倍満と、それぞれ必ず1ランク以上はアップするほどの破壊力を持つ。裏ドラは1枚でも2枚でもうれしいが、やはり3枚となると見た目のインパクトも強烈で、毎回放送席でも「裏3！」と声が響くタイミングでもある。

この試合では、そんな場面がいきなり訪れた。渋川は配牌から南の暗刻、4・5索の両面ターツ、7・8・9索の順子というチャンス配牌をもらうと、次々に有効牌を引き入れてわずか3巡目で中単騎のリーチを打った。6巡目、中が孤立していたEARTH JETS・HIRO柴田から切られ、渋川がロンアガリ。この時点ではリーチ・ドラだった。

ところが山からめくった裏ドラ表示牌は東で、暗刻の南が裏ドラに早変わり。リーチ・ドラ・裏ドラ3の満貫、8000点となり価値ある先制パンチがハードパンチとなった。今シーズンは2試合連続で「裏3」を出したU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）をはじめ、次々と裏3が出現。ファンからも「でたー」「これは事故やわ」「裏3ってこんな出る？」と驚くばかりだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

