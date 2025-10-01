これぞ【40・50代のトレンドヘア】！？ 若見え狙える「レイヤーカット」が最強かも♡

今の髪型の印象を変えられるレイヤーカット。動きが生まれることで、自然と軽やかさや華やかさをプラス。40・50代の大人世代にとって、無理なく若見えが狙えるスタイルとしても注目されています。今回は美容師さんのInstagram投稿から、今っぽさを感じられるレイヤーヘアをご紹介します。

上品な毛流れが魅力のボブレイヤー

落ち着きのあるくすみブラウンのボブレイヤーです。毛先はぷつっとしたライン感を残しつつ、トップから自然に毛流れを作っています。重さを保ちつつも動きが出るため、柔らかく品よくまとまっています。きちんと感のある大人ボブレイヤーです。

外ハネボブレイヤーでヘルシーに

暖色ブラウンの外ハネボブレイヤー。トップとベースの段差をしっかりとつけることで、ギュッとくびれたシルエットに仕上げ、よりメリハリのきいた印象に◎ 健康的で軽やかな雰囲気を演出したい人にピッタリのデザインです。

ベージュカラーの柔らかミディアムレイヤー

肩ラインで自然なくびれを作るミディアムレイヤー。ベースは外ハネにして程よいボリュームを残しつつ、トップを軽くしてふんわり内に入れることで動きをプラス。ベージュカラーを合わせることで質感も柔らかく魅せられる、女性らしさと軽やかさを両立したスタイルです。

繊細な毛束感が映えるレイヤーミディ

ミルクティカラーのレイヤーミディ。細やかに入ったレイヤーが奥行きを生み、動くたびにパラパラっと毛束が揺れる繊細なニュアンスが感じられます。筋感を意識したカットなので、立体感が出て華やかさもアップ。しっかりとトレンド感を演出できるミディアムスタイルです。

