青山商事、「洋服の青山」からZ世代向けに7つのデジタル技術を駆使した店舗「AO＋（アオヤマプラス）」を高円寺北口に開店
青山商事は、「洋服の青山」からZ世代向けに7つのデジタル技術を駆使した店舗「AO＋（アオヤマプラス）」の1号店を、高円寺北口（東京都杉並区）に10月3日からグランドオープンする。
同社は、デジタル化やカジュアル化など大きな社会構造変化へ対応すべく、中期経営計画の基本戦略を推し進めるための「柱となる3つの方針」を掲げた。その中の「OMO推進」「DX推進」において、今後の出店戦略のポイントにもなる洋服の青山から新たな店舗「AO＋（アオヤマプラス）」を企画。同企画は、Z世代のビジネスパーソンに向けて、これまでにない買い物体験を提供することを目的とし、7つのデジタル技術を駆使した新コンセプト店舗となっている。
「7つのデジタル」とは、LEDディスプレイを店舗外観に設置し、デジタルを駆使することでブランドを訴求する。デジタルPOPを活用し、店内にておすすめ商品を発信。AO＋STYLINGとして、スタッフスナップ（公式オンラインストアに掲載しているツール（スタッフがおすすめ商品を着用したコーディネートを掲載））と連携し、コーディネート情報やおすすめ商品をピックアップする。AIスタイル診断では、カメラで撮影した消費者の顔から、AIが顔タイプを診断。顔タイプにマッチしたコーディネートを提案する。デジタル採寸では、セルフボディスキャンによるおすすめサイズの診断となっている。AO＋FITTINGでは、選択した商品のサイズ、カラーバリエーション、在庫を確認。該当商品を着用したスタッフスナップや関連アイテムを紹介する。デジラボ（EasyChoice）では、新しい既製スーツの選び方。30パターンのゲージでサイズを測り、生地を選ぶだけで最短翌日発送する。
＜AIスタイル診断＞は、「クイックエリア（デジタルコンテンツを中心にスタッフに声をかけなくても気軽にセルフでお買い物ができるエリア）」の一角に設置。まず初めに自分に合ったスタイルをチェックするため、消費者自身が画面上に表示されている業界・職種などのアンケートに回答する（アンケートは「みんなのシゴト服ずかん」を活用）。次にカメラで撮影した消費者の顔から、AI が顔タイプを診断しタイプを分類。そのデータをもとに顔タイプにマッチしたコーディネートをスタッフスナップから提案する。
＜デジタル採寸＞は、AIスタイル診断同様に「クイックエリア」の一角に設置。お客様の「性別」「年齢」「身長」「体重」を入力し、正面と側面の2ショットを撮影することで、最短1分でおすすめサイズ（メンズスタイル：スーツ（礼服）・ジャケット・スラックス・ワイシャツレディーススタイル：ジャケット・パンツ・スカート・ブラウス（カットソー） のサイズ確認ができる）を確認できる。おすすめのサイズや詳細は、印刷することも可能とのこと。
店内は、大きく2つの「クイックエリア」と「コミュニケ―ションエリア」で構成されている。「クイックエリア」は、デジタルコンテンツを中心にスタッフに声をかけなくても気軽にセルフで買い物ができる。「コミュニケーションエリア」では、オーダーブランド SHITATE（シタテ）やフォーマルなど、専門知識を持つスタッフとコミュニケーションを取りながらビジネスウエアの着こなしを楽しめる。デジタル採寸やAIを活用したビジネスウエア診断ができるサイネージなど、これまでの既存の「洋服の青山」にはない新たなコンセプト店舗になっている。
［店舗情報］
開店日：10月3日（金）11:00オープン
店舗名：アオヤマプラス 高円寺北口店
所在地：東京都杉並区高円寺北2−6−1 高円寺千歳ビル 1階
営業時間：11:00〜20:00
売場面積：約50坪
青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp