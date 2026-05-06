アメリカのトランプ大統領は4日に始めたばかりのホルムズ海峡での船舶通過の支援について、「短期間、停止する」と表明しました。アメリカのトランプ大統領は5日、SNSに投稿し、ホルムズ海峡で船舶の通過を支援する「プロジェクト・フリーダム」について、「短期間、停止する」と表明しました。トランプ氏はその理由について、「イランの代表者たちとの間で完全かつ最終的な合意に向けた進展がみられている」としたうえで、「合意