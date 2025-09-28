あなたの会社も同じ失敗してませんか!_あの大企業が博打を打って倒産危機になった裏側をお話しします。
話題の動画「あなたの会社も同じ失敗してませんか!_あの大企業が博打を打って倒産危機になった裏側をお話しします。」で、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が楽天の経営危機について独自の視点から語った。動画冒頭、市ノ澤氏は「今後、楽天が存続するのか、倒産してしまうのかについては、これがめちゃめちゃ関わってるんだよね」と切り出し、楽天モバイル事業に端を発した赤字の現状を明かしている。自身も楽天モバイルのユーザーである市ノ澤氏は、「あの赤字幅は尋常じゃないよね」「1年間楽天モバイル経営することによって、4千億のお金を溶かしましたっていうことが相当やばい」と、その深刻度を強調した。
話を進める中で市ノ澤氏は、「楽天の本体である楽天市場や楽天銀行、楽天カードなどは問題ないが、楽天モバイルが本体の足を引っ張っている」「短期的にすぐ黒字化はほぼ不可能。しばらくは赤字を掘り続けることになる」とも述べる。さらに「楽天の倒産の可能性は意外と低いんじゃないか」としつつも、「最悪は国が助けるなんていう可能性もある」と国の介入の可能性を示唆。「楽天を潰すとなれば日本経済へのインパクトも大きい」と背景にある国策の要素にも触れた。
楽天モバイル失速の一因には政府の方針転換もあったと言及。「携帯料金を下げさせたいという国の思いで楽天モバイルに認可を出したが、その後、大手3社も低価格プランを打ち出し、結果的にはしごを外された」「最初は25%の市場シェアを狙っていたが、到達前に状況が急変し、お客の伸びも止まった」と戦略の不発ぶりを振り返る。また、楽天の経営危機を「これは爆地（ばくち）を打った結果だよね」と手厳しく総括。「経営者がやることは博打じゃない。失敗しても死なない範囲でリスクを取るべき」と中小経営者への教訓とも重ねて助言した。
加えて、「現状の楽天は、自社資産の切り売りや社債発行で1兆円単位の資金調達を強いられている」「楽天カードや楽天銀行を本当に売るとなったら、それは最終手段。もしそうなれば本当に危ない」と、企業存続のために“虎の子”事業まで手放すリスクに言及。その一方、「楽天モバイルから撤退する選択は見えてこない。いろんなものを売ってでもモバイル再建を目指そうとしているように映る」など、今後への見解も示した。
最後に「経営者は最悪パターンでも生き残れる状態を作った上で勝負しろ」と強調し、「撤退ラインを必ず決めておくべき。これを超えたら撤退する、という冷静な判断が大切」と改めて経営の要諦を説いた市ノ澤氏。「楽天の事例は規模が大きすぎて現実味が薄いかもしれないが、中小企業も同じく爆地には注意を。リスクは取っても死なない仕組みを意識して事業に挑むべき」と動画を締めくくった。
