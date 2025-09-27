SPEEDの『ALL MY TRUE LOVE』で始まった『第49回NHK紅白歌合戦』は、後に “伝説の『紅白』” といわれるほど、いろんな意味で、見どころ満載、聴きどころ満載、ツッコミどころ満載の『紅白』でした。

1部では『姿三四郎』をもじって名づけられた “せがた三四郎” として登場した藤岡弘、さんが、突如出現した怪人イカデビル率いるショッカー軍団と戦うために、仮面ライダー1号に変身。さらに、仮面ライダー2号、V3、RXが加わって、白組の皆さんは大興奮。

世界中の子供たちから愛されるポケモンが大活躍する映画『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』のエンディング主題歌、小林幸子さんが歌った『風といっしょに』では、歌詞テロップの漢字にすべて振り仮名がつけられ、子供たちが大合唱。

さだまさしさんは、『紅白』史上初となるハミングで、『北の国から’98』を歌い、北島三郎さんは、『根っこ』の歌詞が飛んでしまうというハプニング!! もっとも、北島御大はこの一度だけで、わたしは二度も……モゴモゴモゴ（苦笑）。

『今あなたにうたいたい』を歌った大トリの和田アキ子さんは、サビの部分でいきなりマイクを外して地声で歌唱。自らマイクを外されたときは、一瞬何が起こったのかわからず、後ろで観ていたわたしたちのほうが慌ててしまいました。

さらにもうひとつ。『第49回紅白』を伝説たらしめたのは、前年の『紅白』を最後に一年間の産休に入っていた安室（奈美恵）ちゃんが、この『紅白』で復帰したこと。瞬間最高視聴率64.9％を記録したあのシーンです。

黒のガウンを羽織り、階段をゆっくりと降りてくる安室ちゃんを観ながら、うるっとしちゃって。想いが溢れて流した安室ちゃんの涙が、あまりにも美しくて、あまりにも切なくて……。心の中で、 “頑張れ！ 頑張れ！” と呟いたことを思い出します。

ーー優勝は紅組か？ それとも白組か？

毎年どちらが勝つかは、あまり、さほど、ほとんど気にしたことはありません。審査結果を待つ間も、夏ちゃん（伍代夏子）やあやちゃん（藤あや子）たちと、「今年も終わったねー」とか「来年も頑張ろーね」とか、小さな声でヒソヒソと話していますが、この年はちょっとだけ違いました。

9対4で紅組の優勝ーー。

その結果を聞いた瞬間、 “勝ててよかった” と、妙に嬉しかったのを覚えています。

この伝説の『紅白』でわたしが歌わせていただいたのは、 “遅い春ほどあたたかい” と落ち着いた雰囲気の王道演歌の『ふたり咲き』。

作詞は、シングル曲では初めての麻こよみ先生。作曲は、ご自身で作られた『浪花恋しぐれ』を、都はるみ大先輩とデュエットされた岡千秋先生です。

ーー当時、『紅白』に出るのは当たり前という、不動の地位にいた？

とんでもないです。『夜桜お七』との出合い、前々年は紅組のトリ、11年連続出場。……そういった言葉を並べると、確かにすごいんですけど、当時のわたしはまだまだ新人。吹けば飛ぶような歌手だと思っていましたし、事実その程度の存在でした。

ーー今年はこの曲で『紅白』を目指します！

新曲のお披露目では、毎年決まってこのフレーズを口にしていましたが、自信なんてまるでありません。

数えきれないほどいる歌手の中から、 “選ばれた歌手” ではなく “選んでいただけた歌手” 。それも自分の力ではなく、スタッフの力でです。もっとも、それは今でもあまり変わっていませんが……モゴモゴモゴ（苦笑）。

さかもとふゆみ

1967 年3月30日生まれ 和歌山県出身『祝い酒』『夜桜お七』『また君に恋してる』『ブッダのように私は死んだ』など幅広いジャンルの代表曲を持つ。現在、最新シングル『浪花魂』が好評発売中！

写真・中村 功、産経新聞

取材＆文・工藤 晋