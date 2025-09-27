¡Ö26ÉÃ¤Ë1²óÈðëîÃæ½ý¤¬¡Ä¡×¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¡TikTok¤ÎÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤ò¡È¾Ã¤·¹þ¤ßµ¿ÏÇ¡É¤¬Éâ¾å¡Ä»öÌ³½ê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¿¿Áê¡×
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡£¤´ÈãÈ½¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ä¤¬¼õ¤±¤¿¤¤¡×
9·î26Æü¡¢³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê54¡Ë¡£
10·î4Æü³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢ÅöÁª¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿Ø±Ä¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡ÈÂç¼ºÂÖ¡É¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î24Æü¤Ë¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ç¡ÖÁíÌ³¡¦¹Êó¡×¤òÌ³¤á¤ëËÒÅç¤«¤ì¤ó»á¡Ê48¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢24¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÎã¤òÅº¤¨¤Æ¥ä¥é¥»¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£Ãæ¤Ë¤ÏºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê64¡Ë¤ò»Ø¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
25Æü¤Ë¡¢¿Ø±Ä¤Ç»öÌ³¶ÉÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¾®ÎÓ»ËÌÀ½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¥¹¥Æ¥Þ»Ø¼¨¡É¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤òÂç¶Ú¤ÇÇ§¤á¡¢26Æü¤Ë¤Ï¾®Àô»á¼«¿È¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È½ÐÇÏ¼è¤ê¤ä¤á¤Î²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¾®Àô»á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµ¿ÏÇ¡É¤¬SNS¾å¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò9·î20Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬--¡£
¡Ö¾®Àô»á¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ëÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÈðëîÃæ½ý¤È¤¤¤Ã¤¿¡É¹Ó¤é¤·¥³¥á¥ó¥È¡É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤Î»Ä¤ë4Ì¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ÏÁ´°÷¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡É¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯µ¤¤¬¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢³«Àß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎTikTok¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢³«ÀßÄ¾¸å¤«¤é¡ÉÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤é¾Ã¤µ¤ì¤¿¡É¡¢¡É8000·ï¤¢¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¿ô¤¬4000·ïÄøÅÙ¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬SNS¾å¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¾Ã¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤¬°ìÏ¢¤Î»ØÅ¦¤ò³È»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤¬¡ÉÉÔÅÔ¹ç¤ÊÀ¼¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¿·¤¿¤ÊÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢TikTok¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ÎURL¤òÅº¤¨¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô9·î20Æü¤«¤é¡ÖTikTok¡×¤ò³«Àß¤·¡¢»öÌ³½ê¤Ç¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢TikTok¤¬¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¸ø¼°¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢TikTok¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TikTok¤Ç¤Ï±¿±ÄÂ¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½¼¨¸å¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢26ÉÃ¤Ë1Åê¹Æ¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¶Ë¤á¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ËÅö¤¿¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤¿Â¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°±Æ¶Á¤òÈò¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ø¼°¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Îºï½ü¤Ï¡¢»öÌ³½êÂ¦¤¬¼êÆ°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤äTikTok±¿±ÄÂ¦¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾®Àô¥µ¥¤¥É¡£¤¿¤·¤«¤Ë¾®Àô»á¤ÎTikTok¤Ç¤Î¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï18,340·ï¡Ê26Æü17»þ»þÅÀ¡Ë¤À¤¬¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¤³¤ÎµÕÉ÷¤Î¤Ê¤«¡¢¾®Àô»á¤Ï¤É¤¦ÈÔ²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£