【MLB】ダイヤモンドバックス0ー8ドジャース（9月25日・日本時間26日／アリゾナ）

【映像】山本由伸に三振した打者ブチギレ！

9月25日（日本時間9月26日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸に三振を奪われた打者のリアクションが話題となっている。

5回裏ダイヤモンドバックスの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った2番ケテル・マルテに対して山本は、初球、外角152km/hの直球で空振りを奪うと、2球目は内角高めのボール球、153km/hの直球でファウルを打たせていきなりマルテを追い込むことに。3球目、外角低めのボールゾーンへと投じた154km/hの直球、4球目、同じく外角低めのボールゾーンへと外した145km/hのスプリットと、外のボール球を2つ見せてカウント2-2とした上での5球目、山本はほぼ真ん中へと120km/hのカーブを投じることに。これをフルスイングで打ちにいったマルテであったものの、バットはボールにかすることなく豪快に空振り。するとマルテはボールを捉えることができなかったのがよほど悔しかったのか、あからさまに不機嫌そうな態度でバットを思いきり投げ捨てると、無言でベンチへと引き上げていくこととなった。こうした山本ならではの奪三振と、マルテの凡退リアクションにファンからは「ドン引き」「キレすぎだろ」「めっちゃキレてるｗ」「これは打てない」「相手の主力を毎試合イラつかせるw」といった様々な反響が巻き起こることに。

この日は6回94球を投げて被安打4、奪三振7の無失点投球で今季12勝目を挙げ、200奪三振の“大台”超えを果たした山本。MLB2年目にして、勝ち星・QSもチームトップと、リーグ優勝の立役者となった山本に、ポストシーズンでのさらなる活躍が期待されるところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』