HIKAKIN「絶対に達成したい」　はじめしゃちょーと共にギネス世界記録狷鶸Л瓩膨戦...約2800人も参加

あの超人気YouTuberたちが、同時に2つの世界記録を打ち立てた――！

【画像】HIKAKIN＆はじめしゃちょーがギネスに挑戦…イベントの様子を見る

2025年9月18日、千葉県船橋市の多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」のステージに立ったのは、HIKAKINさんとはじめしゃちょーさん。

2人はここで、「同時に飲料缶を開けた最多人数」という記録に挑戦したのだ。

この挑戦が行われたのは、アサヒビール（本社：東京都）の「未来のレモンサワー」の全国発売を記念したイベントで行われたもの。

LaLa arena TOKYO-BAYには約2800人の参加者が訪れた。

また、同時に「オンラインと単一会場で同時に乾杯をした最多人数」の世界記録にも挑戦。

大阪府内のサテライト会場とオンラインで中継がつながり、そちらのゲストであるYouTuberのデカキンさん、60人の参加者とも共に「未来のレモンサワー」を開け、乾杯した。

果たして、挑戦の結果は？

2つの記録の達成に向けて、メイン会場では早速HIKAKINさんが参加者に呼びかける。

また、大阪のサテライト会場からデカキンさんが「ララアリーナ！」と中継で呼びかけると、HIKAKINさんとはじめしゃちょーさん、そしてメイン会場の参加者が「デカキン〜！！！」とレスポンス。

その後、「絶対に達成したいです、僕はギネス世界記録を取ったことないので」というHIKAKINさんの言葉や、会場を盛り上げるためのウェーブチャレンジもあり、遠く離れた二つの会場の多くの人々は、一つの目標に向かって団結したのである。

結果やいかに？

一体感が高まったところで、いざ乾杯。

ステージで立ち会うギネス世界記録公式認定員の前で、HIKAKINさんとはじめしゃちょーさんがカウントダウンを開始する。「5、４、３、２、１......」。

そして――。

「せーの！かんぱーい！」

一斉に缶を開栓し、世界最多人数での乾杯に挑戦。あとは認定員の審査が終わるのを待つばかりとなった。

審査を待つ間は、HIKAKINさんとはじめしゃちょーさんがフリップトーク。

「全国制覇」というテーマでは、はじめしゃちょーさんは「カードゲーム」、HIKAKINさんは「ミソキンを全国に！」とフリップに書き入れた。

そんなトークセッションで会場が盛り上がる中、ついに、待ちに待った爐修僚峇岫瓩訪れる。

ギネス世界記録公式認定員が再びステージに登場して、こう告げた。

目標は、見事2つとも達成されたのである。

最後はくす玉が割られ、人々は喜びを分かち合い、会場は熱気に包まれた。メイン会場はもちろん、サテライト会場でも大喜びの様子だ。

HIKAKINさんにとって、初めてのギネス世界記録への挑戦。HIKAKINさんはこう述べて、イベントを締めくくっていた。