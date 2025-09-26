ナ・リーグ西地区のドジャースは25日（日本時間26日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に8－0で快勝。4年連続の地区優勝を決めた。この日は、大谷翔平投手が昨季に並ぶ球団タイ記録の54号アーチ。山本由伸投手が6回4安打無失点7奪三振の好投で12勝目を挙げるなど、今季チームの中心となった投打の日本選手が躍動した。

30日（同10月1日）からは、ポストシーズンがいよいよ開幕。球団史上初の連覇を狙うドジャースだが、昨季以上に厳しい道のりが待ち構えている。優勝チームの「勝率3位」が背負う大きなハンデとは……。

■世界一までの厳しい道のり

MLBポストシーズントーナメント表 ※ドジャース今季と昨季の違い 作成：SPREAD編集部

現行のポストシーズンのシステムは、世界一までに最大で4つのシリーズを乗り切らないといけない。まずは、各リーグ2位以下のチーム上位3つと地区優勝の勝率3位チーム1つを加えた計4チームが戦うワイルドカードシリーズ。最大3試合で2勝すれば勝ち抜けとなる。

そして、その勝者2チームと地区優勝の勝率1位2位チームを加えた計4チームが戦う地区シリーズ（ALDS／NLDS）。ここでは最大5試合が行われ、3勝すればリーグ優勝決定戦（ALCS／NLCS）へと進む。リーグ優勝決定戦は最大7試合で4戦先勝方式。ここを突破すれば、ようやく悲願のワールドシリーズ進出となるわけだ。

■ドジャース連覇なるか

昨季リーグ最高勝率だったドジャースは、今季はブルワーズとフィリーズに続く勝率3位でポストシーズンに出場する。1つ前のワイルドカードシリーズから戦うため、さらに厳しい戦いを勝ち抜かないといけない。

ブルペン陣が疲弊し、試合後半に崩れるケースが目立った今季のドジャース。わずか3試合の短期決戦では決して取りこぼしは許されない。25日（同26日）の試合開始前時点では、対戦相手はナ・リーグ東地区のメッツとなっている。

