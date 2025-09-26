10月29日よりディズニープラスで独占配信される『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3の本予告が日本語によるオリジナル版と英語吹替版で公開された。

参考：『スター・ウォーズ：ビジョンズ3』10月29日全米配信へ 『九人目のジェダイ』シリーズ化も

本作は、『スター・ウォーズ』を、9つのアニメスタジオが独自の“ビジョン”で描く9つの物語。日本語によるオリジナル版と英語吹替版の本予告公開とあわせて、声優陣も発表された。

公開された本予告では、赤と青のライトセーバーが激しくぶつかり合うアクションシーンやドロイドと一緒に冒険に出る様子、戦闘ビークルAT-ATが雪の中から出現する瞬間、そして「フォースと共にあらんことを」という名台詞が登場する1シーンなど、9作品で描かれる物語の一端を垣間見ることができる。“フォース”や“ライトセーバー”、“ドロイド”など『スター・ウォーズ』らしさ満載のキャラクターや描写に、日本のアニメ特有の“かわいらしさ”や“キャラクター性”などのスピリットが盛り込まれている。

オリジナル版声優には、Volume1の『The Duel』の続編として神風動画がCGスタジオのANIMAと共同制作した『The Duel: Payback』の主人公ローニン役でてらそままさきが続投し、本作から新たに登場するグランド・マスター役にアナキン・スカイウォーカーの吹き替えを長年担当する浪川大輔が決定。Volume1の『九人目のジェダイ』の続編であり、2026年に配信が決定しているオリジナルアニメーションシリーズ『Star Wars Visions Presents -The Ninth Jedi』へ続く物語を描く、Production I.G制作の『The Ninth Jedi: Child of Hope』には、主人公カーラ役で赤粼千夏が続投し、本作で新たに登場するドロイドのテト役に石田彰が決定。また、Volume1の『村の花嫁』の続きを描くキネマシトラス制作の『彷徨う者たち』には、主人公エフ役で瀬戸麻沙美が続投する。同じくキネマシトラスが贈る新作『ユコの宝物』の主人公ユコ役は寺澤百花が、リク役は宮野真守が担当。そしてVolume1にも参加したTRIGGERが制作した新作『The Smuggler』の主人公チタ役を前島亜美が演じ、ナレーションは若本規夫が担当する。本作で新たに参加となるWIT STUDIO制作の『The Bounty Hunters』のセブン役はファイルーズあい、その相棒のドロイド・IV-A4（イヴァフォー）役は杉田智和が担当。プロジェクトスタジオQ制作の『四枚羽の詩』の主人公クラネ役は石見舞菜香が、ウーパス役は豊崎愛生が演じる。ポリゴン・ピクチュアズ制作の『極楽鳥の花』では主人公のナキメ役は黒沢ともよが、ヒキガエル役は大塚芳忠が担当。デイヴィッドプロダクション制作の『BLACK』では、ストームトルーパー（緑）役を三宅健太が演じる。

さらに英語吹替版には、『SHOGUN 将軍』で一躍スターとなったアンナ・サワイ（『The Bounty Hunters』セブン役）のほかに、『チャーリーとチョコレート工場』のフレディ・ハイモア（『The Ninth Jedi: Child of Hope』テト役）、『ベイマックス』の主人公ヒロを演じたライアン・ポッター（『彷徨う者たち』ロン役）、『モンスターズ・インク』シリーズでランドールを演じたスティーヴ・ブシェミ（『ユコの宝物』キツネミミ役）、『ウェンズデー』のエマ・マイヤーズ（『The Smuggler』チタ役）、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたステファニー・スー（『四枚羽の詩』クラネ役）、『スター・トレック』でヒカル・スールーを演じたジョージ・タケイ（『極楽鳥の花』ヒキガエル役）、アメリカで数多くのテレビ番組やドラマに出演する女優のスージー・ナカムラ（『The Duel: Payback』アネ・サン役）らが決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）