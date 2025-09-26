9月1日、伊東市議会は「学歴詐称疑惑で市民を困惑させ、補正予算の編成が大幅に遅れるなど、市政を停滞させた責任は重大」として、田久保眞紀市長の不信任決議案を提出。市議19人、全員の賛成一致で可決され、それを受けて9月10日、田久保市長は議会を解散した。

「卒業」ではなく「除籍」と判明

これまでの経緯を振り返ってみると、『伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会』の元代表であり伊東市議でもあった田久保氏は、今年5月25日の伊東市長選挙に出馬。1万4684票を得て、当時現職だった小野達也氏を1782票差で抑えて初当選した。

田久保氏は新図書館建設の見直しなども訴えており、既存政治家たちに対抗する改革派の旗手と見られて多くの支持を得たのだったが、選挙後になんと学歴詐称疑惑が浮上。同氏は一貫してこれを否定していたが、7月7日、伊東市川奈の建設会社社長が、公職選挙法違反の疑いで田久保氏を刑事告発した。ここから、所謂『田久保劇場』の幕が上がる。

学歴詐称疑惑について田久保氏は、自身のサイトでこう弁明した。

《単なる噂話を元にした誹謗中傷に過ぎない》

《公式に発表している経歴に間違いはない》

その後、東洋大学への田久保氏自身による照会で、「卒業」ではなく「除籍」だと判明したにもかかわらず、「卒業証書を持っている」などと主張したため、市議会の百条委員会が設けられることになった。

斎藤元彦知事の“コピー”

そして、辞職勧告決議案も全会一致で可決されたのだが、一時は辞職を表明していた田久保氏は一転して続投を表明したのだった。市議や記者たちの追及をのらりくらりと交わして何とか逃げ切ろうとし、事実が明らかになっても自分の非を認めない……。そんな姿に既視感を感じる人は多いだろう。

田久保氏には、「岩盤支持層」と思われる根強いファンが一定数存在する。テレビの街頭インタビューでは、「学歴詐称なんてたいしたことない。伊東市のためになる人だ」「卒業じゃないと認めたんだから許してあげていいんじゃない」と、田久保氏を擁護する声も聞かれた。また、7月10日に開催された八幡野地区の『市長と語る会』では、出席した女性が「メガソーラーの事業を今、ストップしている状況をつくっているのは、紛れもなく田久保市長です」と、声を震わせた。

そんな“田久保マダム”たちの後押しが彼女を強気にさせているのだろうが、彼女はまた、SNSでの発信にも積極的だ。8月16日には、公式Xで次のように投稿している。

《今回の騒動の全容がやっと見えてきました。事実関係に基づいてその目的を明らかにしてきます》

まるで騒動の裏に何かあるのではないかと匂わせるような投稿だが、その後もメガソーラーに関する投稿を続けており、議会を解散した9月10日には、《おはようございます。先ほど、議長室を訪問しまして市議会の解散の通知を致しました。 10時半からの発表を控えて報道陣が集まっております。 伊東市政の改革と刷新の為、そして地域を守る為に引き続き全力で尽くして参ります》と、自身の“自撮り写真”を添えた。それにしても、“あの人”によく似ている。

そう、兵庫県の斎藤元彦知事だ。今では西の『齋藤元彦』、東の『田久保真紀』と呼ばれるほどだ。全国紙の記者は、

「田久保氏のやっていることは斎藤知事とよく似ていて、メディアの間では“コピー”とも呼ばれています。もし、これで田久保氏まで再選されたら、斎藤知事のやり方が“成功例”として捉えられ、今後も同じような政治家が増えることが懸念されています」

選挙に出られない可能性

しかし、田久保氏に関しては斎藤知事のように都合よくはいかないだろう、と語るのは法曹関係者。

「学歴詐称は、公職選挙法が禁じている『虚偽事実公表罪』に当たる可能性大です。この罪によって有罪が確定すれば、当選は無効となり、公民権が停止されることになります。つまり、選挙に出る資格はなくなるということです」

再選を狙う市長選の、スタートラインにすら立てない可能性もあるという。

伊東市議会は、田久保氏が証人尋問への出頭や卒業証書とされる書類の提出を拒否していることから、地方自治法違反の疑いで刑事告発を行う事も全会一致で可決され、伊東警察署に刑事告発状が提出され、受理されている。

10月19日に伊東市議会議員選挙が行われることになったが、

「前議員の間からは、当選したらまた市長の不信任決議案を出すつもりだという声も聞かれます。地方自治法では解散後、初めての議会で3分の2以上の議員が出席し、その過半数をもって不信任決議案が可決された場合、市長は失職すると規定されています」（全国紙政治部記者）

伊東市議会の議員定数は20人。市長派と反市長派の議員がどれくらいになるのか……。いま一番注目されている選挙ではないだろうか。