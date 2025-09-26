「服、何買えばいいか分からん！」→【GU】で解決！ 大人の即戦力♡「人気シャツ」

秋のおしゃれ、どんな服を買えばいいか分からない……。そんな人の頼りになりそうなのが【GU（ジーユー）】の人気アイテム。なかでも今注目のシャツは、いつものコーデにも取り入れやすく、大人世代のワードローブに加えておきたい一枚になるかも。今回は、着回しやすさとおしゃれポイントが揃った、即戦力になってくれそうなシャツをご紹介します。秋服を探しに行くなら、ぜひチェックしてみて。

ドルマンスリーブでこなれた雰囲気に

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

ゆるっと着られるオーバーサイズのシャツは、ドルマンスリーブが特徴。普通のシャツのように着るだけで、自然とこなれた雰囲気に仕上がりそうです。シャツのきちんとした印象も、ドルマンスリーブで程よく力の抜けたスタイルに。ゆとりのあるシルエットが体のラインを拾いにくく、リラックス感のある着こなしを叶えてくれそうです。

コンパクトシルエットでバランス良く

【GU】「オックスフォードショートシャツ」\1,990（税込）

シンプルなデザインとショート丈でボトムスとのバランスが取りやすそうな一枚。コンパクトなシルエットなので、インしなくてもウエスト周りがすっきりとした印象に。ハイウエストのボトムスと合わせて、スタイルアップも狙えそう。ベーシックなオフホワイトとブルーに加えて、大人っぽい深みのあるダークブラウンもラインナップ。旬のカラーのシャツで、トレンド感のあるスタイルも楽しめそう。

秋コーデのアクセントはチェック柄

【GU】「フランネルシャツ（チェック1）」\2,490（税込）

秋冬らしく、あたたかみのあるチェック柄が魅力のフランネルシャツ。主役として着るのはもちろん、腰や肩にさらっと巻いてコーデのアクセントとしても活躍してくれそうです。程よい厚みのある生地感で、季節の変わり目の羽織りにもぴったり。カジュアルな印象のシャツは、休日スタイルの頼れる存在になりそう。

結び方で印象チェンジできるボウタイシャツ

【GU】「ボウタイシャツQ」\2,290（税込）

首元のボウタイがポイントになったシャツは、きれいめにもカジュアルにも合わせやすそうな一枚。ボウタイを垂らしてシンプルに着ても、リボン結びにして華やかさを加えても素敵。ボウタイは取り外しや結び方のアレンジもできるので、着こなしの幅も広がりそうです。パンツにもスカートにも合わせやすく、オンオフどちらのシーンにも活躍してくれそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N