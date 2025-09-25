お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が24日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。歌手・工藤静香の素顔を明かした。

プライベートでも親交のある工藤と以前、高尾山の登山の計画を立てたというイモト。「けっこう前かな、急に一緒に行こうってなったんですよ。自然を満喫したいよねって話になってそこから3週間後くらいに天候次第で行こうかって約束した」と明かし、そのやり取りの数日後に工藤から突然、動画が送られてきたという。

再生すると工藤が息切れしながら高尾山を登り「ちょっと今日時間あったから、高尾山、ロケハン来ちゃった」と語る動画で、駐車場の場所や動線、食事ポイント、登山ルートなどを一人で下見していたエピソードを披露。

イモトは「ええ！？ロケハン！？ヤバい一人で行っちゃってると思って。本来私がやった方がいいであろうロケハンを…」と驚き。「段取りがめちゃくちゃ手厚いと思って。おもてなし精神が素晴らしい。芸能界で言ったら私なんかめっちゃ後輩じゃないですか。そういうこと関係なくやってあげたいっていうのがあったかい、優しいなと思って。人のためにこれだけ時間を使ってくださるんだって愛に私はビックリしましたね」と工藤の人となりを絶賛していた。