9月22日に麻薬取締法違反罪で起訴された俳優・清水尋也被告（26）と共同で大麻を所持していた疑いがあるとして、警視庁薬物銃器対策課は9月24日までに俳優の遠藤健慎容疑者（24）を逮捕した。

警視庁は、遠藤容疑者と清水被告が一緒に大麻を使用していた疑いがあるとみて、詳しい経緯を調べている。

‘09年に子役として芸能活動をスタートさせた遠藤容疑者は、‘16年の映画『がらくた』で初主演を果たすと、21年にはNHK大河ドラマ『青天を衝け』で主人公・渋沢栄一の息子を演じた。清水被告とは、‘18年4月公開の映画『ミスミソウ』や、‘18年7月期のドラマ『チア☆ダン』で共演している。

遠藤容疑者は、「今まで大麻を持っていたり使用したことはありません。大麻のようなものを見ましたが、それは私のものではありません」などと主張し、容疑を否認しているという。

清水被告は逮捕されたことによって、9月29日開始のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』を降板したが、遠藤容疑者の仕事にも影響が出る可能性があるようだ。芸能関係者は言う。

「遠藤さんは映画に出演予定だったと聞いています。すでに撮り終わっている近々発表される作品で、事務所が制作し配布している“広報紙”にも《映画出演決定》と書いてあったそうです。

所属事務所は最近までテレビ局員に広報紙を配布して営業をかけていたといいます。

遠藤容疑者が起訴されれば降板する可能性は高いでしょう。主演ではないそうですので、取り直しか、大幅に編集して公開されるのでは……」

前途有望な若手俳優の大麻所持疑惑。真相解明が待たれる。