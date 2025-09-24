この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」を更新。最新動画「放送激減した歴史系番組の数々！その裏事情がヤバすぎる…【衝撃】」で、かつて人気を博した歴史番組がなぜテレビから姿を消したのか、その裏事情を赤裸々に語った。



動画の冒頭で下矢氏は、かつては「知ってるつもり?!」や「驚きももの木20世紀」といった歴史教養番組が民放のゴールデンタイムでレギュラー放送されていたことに触れつつ、現在では「民間放送ではほとんど絶滅危惧種になっている」と現状を分析。では、なぜ歴史番組はこれほどまでに減ってしまったのか。



その謎に対し、下矢氏は「これは極めてシンプルな理由で、若い人が見ないからです」と断言。テレビ業界が広告収入の指標として、世帯全体の視聴率から、スポンサーが重視する13〜49歳などの「コア視聴率」へと舵を切ったことが最大の原因だと解説した。「歴史番組の主な視聴者は50代以上。つまり俺」と自虐を交えながら、若者向けの番組でなければスポンサーがつかず、企画そのものが成立しにくくなったテレビ業界の構造変化を明らかにした。



さらに理由は視聴率だけではない。再現ドラマや時代考証にかかる「手間もお金もかかる」という制作コストの問題や、TVerなどネット配信における過去の映像・音楽の複雑な権利処理も、番組制作の大きな足かせになっていると指摘。特に再現ドラマの制作現場では、コストを抑えるために「朝6時集合、撮影終了23時半」といった過密スケジュールが常態化している実態も明かされた。



最後に、今後の歴史番組の復活の可能性を問われると「ない！」と即答。「歴史好きはNHKに期待するしかない」と述べ、広告モデルに依存する民放では復活は極めて困難との見方を示した。テレビ業界のビジネスモデルの変化が、番組の多様性にどう影響を与えているのかがよくわかる内容となっている。



