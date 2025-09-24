9月22日に告示された自民党総裁選。その最有力候補とされる小泉進次郎農水相（44）の陣営が、ニコニコ動画に“ステマ”コメントをするよう指示するメールを出していたことが「週刊文春」の取材でわかった。

メールの送り主は牧島かれん事務所。牧島氏の父の故・牧島功元神奈川県議会議長は、小泉家に長年仕えてきた人物。娘の牧島氏も選対の「総務・広報」として、今回の小泉氏の総裁選を支援している。陣営関係者が語る。

「事務所からメールで『ニコニコ動画でポジティブなコメントを書いて欲しい』と、ヤラセの書き込みをするよう要請があったんです」

つまり、好意的な意見を書き込んでおくことで、世間にあたかも小泉人気が圧倒的だと思わせ、「だったら応援しよう」と仕向ける作戦だ。いわゆるステルスマーケティングの一種と言っていいだろう。

〈石破さんを説得できたのスゴい〉〈泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね〉

小誌はそのメールを入手。すると、そこには書き込んで欲しい〈コメント例〉として、

〈あの石破さんを説得できたのスゴい〉

〈泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね〉

などの歯の浮くような文言が、計24パターンも羅列されていたのである。そして何より目を引くのが、高市早苗候補への誹謗中傷とも取れるコメント例だ――。

