adidas×BAPEの最速スパイク『F50』、久保建英や“最強左サイドバック”に続きヴィルツも着用開始！

世界的に話題を呼んでいるadidasとストリートブランド『BAPE®』による限定コラボコレクション。

adidasの大人気サッカースパイク『F50』は今回のコラボにて、鮮やかな綿菓子のカモフラージュグラフィックを採用し、際立った個性を見せつけている。

“スピード至上主義”を掲げ、今夏にアップデートが施された『F50』。

adidas×BAPE®の『F50 ELITE』は、日本代表MF久保建英が着用したことで日本でも大きな話題となった。

久保建英（レアル・ソシエダ）

その後、現在「世界最高の左サイドバック」の呼び声が高いパリ・サンジェルマンのポルトガル代表DFヌーノ・メンデスが着用を開始。

ヌーノ・メンデス（PSG）

さらに、新天地リヴァプールでのパフォーマンスに熱い視線が注がれているドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツも週末20日のエヴァートン戦から履き始めている。

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

初参戦のプレミアリーグで、まだ本領発揮には至っていないヴィルツ。新しい“相棒”とともに調子を上げていくのか注目される。