クリスチャン・ベールが“フランケンシュタインの怪物”を演じる、モンスター映画『ザ・ブライド！（原題：The Bride!）』のティザー予告編が米国で公開された。

1930年代、シカゴ。孤独なフランケンシュタインは、先進的な科学者ユーフロニアス博士に「自分の伴侶を創ってほしい」と依頼する。2人は殺害された若い女性を蘇らせ、“ブライド（花嫁）”を生み出した。やがて、彼らの想像を超える事態が巻き起こる。殺人、憑依、大胆で過激な文化運動。アウトローの恋人たちによる、激しく燃え上がる恋──。

監督・脚本は、『ダークナイト』（2008）でベールと共演した女優マギー・ギレンホール。監督第1作『ロスト・ドーター』（2019）で数々の映画賞に輝いたのち、第2作に選んだのは、メアリー・シェリー著『フランケンシュタイン』を題材に再解釈した新たなストーリーだ。

公開された予告編では、ブライドが誕生するまでの経緯や、ブライドとフランケンシュタイン（本作では“怪物”ではなく“フランケンシュタイン”なのだろうか？）が繰り広げる愛と暴力の旅が示唆されている。

「私は同じままだったの？ 事故が起きる前も？」。問いかけるブライドに、フランケンシュタインは答える。「事故なんてなかった。我々がやったんだ、目的のために。もう何も残っていない、生きるのみだ」。

主演は『ロスト・ドーター』で候補となったジェシー・バックリー。共演者にはベールのほか、『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』（2022）のピーター・サースガード、『ナイアド ～その決意は海を越える～』（2023）のアネット・ベニング、監督の弟である『ロードハウス/孤独の街』（2024）などのジェイク・ギレンホール、『ペイン・アンド・グローリー』（2019）のペネロペ・クルスという豪華キャストが揃った。

撮影監督は『ジョーカー』（2019）のローレンス・シャー、音楽は『ジョーカー』『TAR/ター』（2022）のヒドゥル・グドナドッティル、美術監督は『エルヴィス』（2022）のカレン・マーフィー、編集は『ファントム・スレッド』（2017）のディラン・ティチェナー、衣裳デザインは『白雪姫』（2025）のサンディ・パウエル。

プロデューサーにはマギー・ギレンホールのほか、『ジョーカー』『アイリッシュマン』（2019）のエマ・ティリンジャー・コスコフ、『ロスト・ドーター』のタリア・クラインヘンドラー＆オスナット・ハンデルスマン・ケレンが名を連ねた。

なお、本作は当初で企画が進められていたが、Netflixはギレルモ・デル・トロ監督『フランケンシュタイン』を選び、こちらの企画を断念していた。その後、ワーナー・ブラザースが企画を獲得し、世界配給を統括することが決定。したがって日本では東宝東和・東和ピクチャーズの配給となりそうだ。

映画『ザ・ブライド！（原題：The Bride!）』は2026年3月6日に米国公開予定。本国ではIMAX上映も予定されている。

