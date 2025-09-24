大規模な干ばつと長年の水資源の過剰使用で水位が劇的に低下した米国のミード湖/Will Lanzoni/CNN

（ＣＮＮ）極端かつ前例のない形での水不足が起こる「デイ・ゼロ干ばつ」が、世界の多くの地域で到来すると予測されている。北米、地中海、アフリカ南部の一部を含む特定地域では、早ければ１０年以内に発生する可能性がある。新たな研究が明らかにした。

化石燃料の燃焼によって引き起こされる気候変動が地球規模の水循環のバランスを崩し、水不足を引き起こしていることはよく知られている。しかし深刻な水不足がいつ、どこで発生するかは判然としない。韓国釜山国立大学の気候科学者、クリスチャン・フランツケ氏は今回の新たな研究について、そうした答えを見つけるのに寄与すると共に結果の一部は驚くべきものだと述べた。同氏が著者を務めた研究論文は２３日、ネイチャー・コミュニケーションズ誌に掲載された。

科学者たちは多数の気候モデルを用いて、デイ・ゼロ干ばつの発生時期と発生確率を評価した。フランツケ氏によると、これは「前例のない水不足事象であり、これまで発生したことのない事象」だという。「水道の蛇口をひねっても水が出ない」状態だと、同氏はＣＮＮに語った。

デイ・ゼロ干ばつは長期にわたる雨不足、河川水位の低下、貯水池の縮小、そして人や農場、産業への水需要の急増など様々な要因が重なって発生する。

この研究によると、人類が地球温暖化の原因となる化石燃料の燃焼を続けた場合、大規模な貯水池を有する地域も含め、干ばつが発生しやすい地域の約４分の３は、今世紀末までに深刻かつ持続的な干ばつに見舞われる高いリスクに直面している。

米国西部を含むこれらの地域の３分の１以上は、早ければ２０２０年代または３０年代にもこの状況に直面する恐れがある。現状のペースで地球温暖化が進めばデイ・ゼロ干ばつがこれほど早く発生しかねないとする今回の発見について、フランツケ氏は「我々にとって驚きだった」と述べた。ただいくつかの都市では既にその危険が迫ってもいる。

南アフリカのケープタウンは、記録上最も深刻な複数年にわたる干ばつに見舞われ、１７年と１８年に深刻な危機に直面した。しかし、徹底的な節水対策と平年を上回る１８年の降雨量のおかげで辛うじて危機を乗り越えている。

テヘラン、カブール、ロサンゼルスなど、多くの都市が現在、デイ・ゼロ干ばつの回避に奮闘している。

気候変動と不適切な管理の影響で既に逼迫（ひっぱく）する水資源を巡っては、人口増加による需要の高まりのため、都市での危険が特に顕著となっている。低所得のコミュニティーは特に大きな打撃を受けると、研究は指摘する。

地中海、アフリカ南部、アジア、オーストラリアなど、世界の一部の地域では、デイ・ゼロ干ばつがより長期化し、発生間隔が短くなるため、回復力が制限されると論文は分析。これは農業や生態系に壊滅的な影響を与える可能性があり、特に深刻な影響を受けた地域では「人々が長期的にそこに住み続けることができるかどうか」という疑問も発生するとフランツケ氏は述べた。

フランツケ氏は、今回の調査結果は、クリーンエネルギーへの移行を加速させるとともに、水管理を改善する必要性を明確に示していると指摘した。例えば現状では、水道管の漏れによって膨大な量の水が浪費されているという。

また米テキサス州やアリゾナ州など水不足に悩む地域で、水を大量に消費する半導体製造施設やデータセンターが急増していることにも言及。今回の研究が産業界にとっても指針になると付け加えた。

この研究の限界の一つは、科学者が使用したモデルに地下水資源が含まれていないことだが、実際の分析にはこの点を考慮するための指標がいくつか存在しているとフランツケ氏は述べた。

英レディング大学の気候科学教授、リチャード・アラン氏はＣＮＮの取材に答え、この研究について「気候変動と社会の淡水需要が相まって干ばつがどのように発生するかを示す重要な新証拠」だと指摘。研究自体は「完璧な予測というよりは指針」だが、「そこに描かれているように、水資源への攻撃は複数の方面から増加しており、既に顕在化しつつある」と語った。同氏はこの研究に関与していない。