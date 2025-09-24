会談するウクライナのゼレンスキー大統領と米国のトランプ大統領＝２３日、米ニューヨーク市/Alexander Drago/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２３日、ウクライナがロシアとの戦争を続けて勝利できる状況にあるとの考えを示した。これまで、勝ち目はないとして数カ月にわたって和平合意を模索するようウクライナに圧力をかけてきたが、姿勢を一転させた。

トランプ氏は「ウクライナとロシアの軍事・経済的状況を完全に理解し、ロシアが戦争による経済問題を抱えているのを目の当たりにしている今、ウクライナは欧州連合（ＥＵ）の支援を得て、ウクライナ全土を元の形に回復させる戦いに勝利できる形勢にあると思う」とＳＮＳに書き込んだ。

この投稿の直前にトランプ氏はウクライナのゼレンスキー大統領と総会が開催されている国連本部で会談した。トランプ氏はこのところ、平和合意を拒むロシアのプーチン大統領に対して不満を募らせている。

ウクライナが２０１４年以降にロシアに奪われた領土を全て取り戻せるとの考えをトランプ氏が大統領として示したのは初めて。トランプ氏はこれまで、和平合意のためにはウクライナは領土の一部を割譲する必要があると示唆していた。

ウクライナは一貫して領土の割譲を拒んできた。また、武力で奪われた領土を割譲しての合意は国際法では違法になるとも主張してきた。

トランプ氏は投稿で、「真の軍事大国であれば１週間もかからず勝利できる戦争で３年半も漫然と戦い続けている」とロシアを揶揄（やゆ）し、戦争の継続がロシア経済に重くのしかかっていると指摘した。

さらに「時間と忍耐、そして欧州、特に北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）からの経済的支援があれば、（ウクライナが）戦争勃発時の国境を取り戻すことは十分にあり得る」とも書き込んだ。米国がＮＡＴＯに武器を供給し続けることも約束した。