愛知県豊橋市、同田原市、静岡県湖西市は共同で、衛星画像とＡＩ（人工知能）を活用した水道管の漏水調査を導入した。

豊橋市によると、県内での導入は豊田市に続いて２例目という。

豊橋市上下水道局によると、同市の水道管総延長は２０２３年度末時点で２２６３キロ。このうち３６・８９％が、法律で定められた４０年の耐用年数を超えている。

従来の調査は、アスファルトの道路上に音聴機をあて、水道管を流れる水の音を聴いて漏水の有無を判断してきた。しかし、職員の経験や勘に頼る部分が多く、時間や費用がかかることが課題だった。

今回、導入した調査は、人工衛星から照射されたマイクロ波を利用。アスファルトを透過し、地中３メートル程度まで届いた反射波をＡＩで解析する。塩素処理された水道水特有の反応を抽出することで、漏水の疑いがある箇所を半径１００メートル以内に絞り込め、調査期間や経費の縮小が期待される。

３市は８月末、この技術を開発したイスラエル企業の日本代理店「ジャパン・トゥエンティワン」（豊橋市）と調査委託契約を締結。共同発注により、技術力の向上や事務負担の軽減を図る。

調査は来年２月２７日まで行い、２６〜２７年度に絞り込んだエリアで従来の音聴機による調査で漏水箇所を特定、修繕する。豊橋市上下水道局の朽名栄治局長は「広範囲にわたる水道管の維持管理を効率的かつ迅速に進め、市民への安定的な水供給に貢献したい」と話している。