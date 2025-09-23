この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍の非常識なビジネス学で「ファン化が成功のカギ！唯一無二のコンテンツ設計術」を箱崎氏が語る

ビジネス系YouTubeチャンネルの運営に悩む人必見──動画「【YouTube最新】今のYouTubeで伸び悩んでる人は必ず見ろ。2025年に伸びるチャンネル、動画の共通点を徹底解説。」では、マーケティング侍のりゅう先生と箱崎氏が、今“伸びる”チャンネルと動画の傾向、突破口となるヒット企画づくりの極意を解説した。



冒頭、りゅう先生は「ビジネス系チャンネルでなかなか伸びないって人のブーストに使っていくためのヒット企画の作り方が分かる」と語り、現場での豊富な指導経験が詰まった最新トレンドをシェア。箱崎氏も「最近の流行りは対談や公開コンサルティング、説教系から密着型企画へと進化している」と切り出し、「密着度がヒットのカギ」と指摘した。



動画では、YouTubeを「集客・採用ではなく、ファン化を目的として設計すべき」とし、情報提供だけでなく「情緒的な価値をいかに高めるか」が差を生むポイントだと強調。「この情緒的な価値がめちゃくちゃ強い人は、それだけでも伸びていく」「面白い、エモいと感じさせる情緒的体験がファンを生み出す」と、理論のみならず“演者のキャラクター力”“エモさ”重視の姿勢を鮮明にした。



さらに、ビジネス系で差別化するための「強み×ジャンル×配信型」理論を解説。「唯一無二のものは、独自の強み、ジャンルの絞り込み、そして“型”（密着・ドキュメンタリー・完全版など）の掛け算から生まれる」とし、既存の型を業界越境で応用する発想法や、「ただ情報だけ出すハウツーだけでは限界がある」ことを示唆。「その人の背景や挑戦する姿に情緒的価値を乗せることで、“密着コンサル”企画は非常に刺さりやすい」とバズる企画設計の裏側を明かした。2025年YouTubeの最前線を知りたいなら必見の内容だ。