¡¡½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¤¬£²£±Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤Ç¾×·â¥ß¥¹¤ò¤ä¤é¤«¤·¡¢½Ð±éÍî¸ì²È¤¿¤Á¤«¤éÁí¹¶·â¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¾ºÂÀ¤Ï£²ÌäÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö³§¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¡¢Íè½µ¤«¤é¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤í¡ª¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¡Ö¾ÐÅÀ¡¢¤Þ¤¿Íè½µ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ÈÇï¼ê¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç´îÍøÍî¸ì²ÈÃ£¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¡Ö¤Þ¤À¡¢£²ÌäÌÜ¤À¤è¡©¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¾ºÂÀ¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¤Þ¤À£³ÌäÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÂæËÜ¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤¿¤êÉ¬»à¤Î¤´¤Þ¤«¤·¡£·ËµÜ¼¡¤Ï¡Ö±³¤À¤í¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤Ï¡Ö²¿¤«¡¢µÞ¤®¤ÎÍÑ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢´ÑµÒÀÊ¤âÂçÇú¾Ð¡£ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢°ìÇ·Êå¤â¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¤è¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¾ºÂÀ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢£³ÌäÌÜ¡×¤È¤ä¤ë¤È¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼²á¤®¤ë¤ªÂê¤Ç²ñ¾ì¤Ï¤Þ¤¿ÂçÇú¾Ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¿¤¤Ê¿¤é¤¬¡Ö¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤è¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ£²Ìä¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¥ä¥¸¡£¾ºÂÀ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸«¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤òÂ³¤±¡Ö¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£»ä¤¬¤¦¤½¤Ä¤±¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤â¤¿¤¤Ê¿¤¬¡Ö¤¢¤ì°Ê¾å¤ËÌÌÇò¤¤¸À¤¤Ìõ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤ä¤ê¡¢¾ºÂÀ¤â¼º¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£