この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍」で人気のりゅう先生が、『一般常識ではヒット商品は生まれない。今までの常識を覆す、超絶ヒットする商品を作る"コンセプト作成術"』と題し、ヒット商品を生み出すために必要な「常識の再定義」について語った。動画冒頭、りゅう先生は「会議中にガムを買うやつってどう思いますか？」と問いかけ、「そんなの非常識じゃ！」という常識を壊した実例を紹介。「コンセプトって一体何なのか、改めて考えてほしい」と呼びかけた。



今回注目したのは、トッパンとロッテが共同でスタートさせた『養生ワークラボ』における“ガム会議”の実験。会議でガムを噛むことで集中力や社員同士の繋がりが向上したというデータを紹介し、「オフィスでガムを噛むのはマナー違反、“舐めてる”なんて言われてきたけど、実はそれが生産性アップにつながる逆転の発想」と指摘。ガムの他にも「おしぼりは手を拭くもの、という固定観念を捨て、“リラックスグッズ”として再定義するだけでヒット商品に化ける可能性がある」と、常識の枠から解き放たれたアイディアの重要性を力説した。



また、りゅう先生は、アイディアを生み出すステップとして「常識を疑い、既存の強みを掘り起こし、新しい文脈を与え、小さな実験で検証し、ストーリー化して広める」という“5ステップ”を提唱。「みんなが当たり前だと思ってるものを疑うことから始めよう」「常識は非常識ぐらいに考えろ」と熱弁し、「マーケッターは世の中の当たり前を徹底的にぶち壊す」と本音を口にした。



動画の終盤には「ガム会議のように『文脈』を変えれば商品は化ける。ガムはガムのまま、中身を変えずに売り方だけ変えて大ヒットさせた例。その発想はどんな業種にも応用できる」とまとめ、「既存の商品やサービスを再定義することで新市場を開き、ヒットを生み出すカギになる」と締めくくった。最後は「アイディア集50選」など無料特典の紹介も行い、「この動画が面白いと思った方はチャンネル登録を」と視聴者へメッセージを送った。