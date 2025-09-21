ANTEPRIMA×ukaが贈る♡アニマルモチーフ「ANIMALE PANDA」コラボコレクション

大人の女性に人気のブランド「ANTEPRIMA」とトータルビューティカンパニー「uka」が夢のコラボレーションを実現しました。2025年10月1日（水）に発売される「ANIMALE PANDA」コレクションは、遊び心あふれるパンダモチーフをデザインに取り入れた特別なアイテム。ネイルオイルとミニバッグがセットになった限定キットや、エレガントな香りのネイルオイルが登場し、毎日を彩るアクセサリーのように楽しめます♪

「uka×ANTEPRIMA ANIMALE PANDA kit」は、ネイルオイルとネイルオイルポケット付きマイクロバッグがセットになった特別仕様。

価格は45,100円（税込）。ANTEPRIMAらしい煌めきが楽しめる限定ラメ仕様のボックス入りで、手に取る瞬間から心がときめきます。

取り扱いはuka公式オンラインストアをはじめ、東京ミッドタウン六本木や大阪LUCUA 1100など全国のuka店舗、さらにアンテプリマ公式オンラインストアおよび全国のワイヤーバッグ店舗でも販売されます。

【ステラボーテ】ホリデー限定♡新ギフトボックス＆豪華デバイス登場

uka nail oil ANIMALE PANDA for ANTEPRIMA

パンダの白と黒から着想を得た「uka nail oil ANIMALE PANDA for ANTEPRIMA」は、4,510円（税込）。

香りはバニラを基調に、ベルガモットやオレンジの柑橘、サンダルウッドの深み、コリアンダーのスパイス、そしてミントの清涼感が重なり合う唯一無二のブレンド。

パッケージはANTEPRIMAのシンボル「ワイヤーバッグ」をイメージした限定仕様で、繊細なラメが輝く大人の女性にふさわしい仕上がりです♡

全国のuka店舗、伊勢丹新宿店、アンテプリマ公式オンラインストアなどで展開されます。

香りと遊び心で日常に華やぎを

ANTEPRIMAのエレガンスとukaの感性が融合した「ANIMALE PANDA」コラボは、アクセサリーのように楽しめる新しいネイルオイル体験を叶えてくれます。

バッグやパッケージの細部までこだわり抜かれたデザインは、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったり。

香りと遊び心をまといながら、毎日をもっと自由に、美しく楽しんでみませんか？