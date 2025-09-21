東京世界陸上最終日

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×100メートルリレーでは、予選で他国の影響を受けて途中棄権となった南アフリカが、異例の単独再レース。決勝進出ラインの38秒34を目指したが、38秒64で届かなかった。

20日の予選、日本と同じ2組で駆けた南アフリカは、バトンがつながらずに途中棄権となった。

だが、その後に同じく途中棄権となったイタリアの影響を受けたとして、21日の単独救済レースが決まった。

メンバーは予選と同じで、レーンも同じ6レーン。既に決勝には予選計2組の各組上位3着と4着以下のタイム上位2チームが進出済み。再レースでの南アフリカの決勝進出条件は、タイム下位通過フランスの38秒34以内をマークすることだった。

1チームのみに降り注いだ歓声の中、マスワンガニー─ダンビレ─ンクアナ─シンビネとつないだが、ライバル不在のレースで爆発力を欠いた。38秒64でタイムをクリアできず。4人は呆然としていた。

レース後、マスワンガニーは、「全く満足していないよ。間違いなくもっと速く走れたはずだと感じている。もちろん、誰かと競い合って走りたかった。だが、それも陸上競技だ。与えられた状況でやっていくしかない。ルールについても、例え走ったとしても1レーンしか使えないのは残念だ。でもチームとして1つになり、ベストを尽くしたよ」と話していた。



