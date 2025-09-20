Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新キャラクター「フユ」を実装する。

「ミヨ」に続いてワイルドハントに所属する新キャラクターの実装が決定した。ウルフカットの髪型で爽やかな笑顔を向ける人物となっており、作中では未登場となっていた人物がプレイアブルキャラクターとして登場となる。

9月24日のメンテナンス後より10月8日10時59分にかけて開催される「Collect,Convey,Conclude★★★」にてピックアップ。ミヨと同じくピックアップ期間終了後も通常募集より入手可能なキャラクターになっている。

