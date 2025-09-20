º£½µ¤Î¡ÚÁá¤ï¤«¤ê³ô¼°»Ô¶·¡Û4½µÂ³¿¡¢ÊÆÍø²¼¤²ºÆ³«¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤â½µËöÇÈÍð
¢£º£½µ¤ÎÁê¾ì¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡1.Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï4½µÂ³¿¡¢4Ëü5000±ßÂæ¾è¤»
¡¡2.Ï¢µÙÌÀ¤±¾å¾º¥¹¥¿ー¥È¡¢ÊÆ³ô¹â¤ËÄÉ¿ï
¡¡3.ÊÆÍø²¼¤²ºÆ³«¡¢FOMCÄÌ²á¤Ç¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó
¡¡4.Æü¶ä²ñ¹ç¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤âETFÇäµÑ¤Ë·Ù²ü
¡¡5.»Ô¾ì¥àー¥É¤Ï°ìÊÑ¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤ÏÇÈÍðÅ¸³«¤Ë
¢£½µ´Ö »Ô¾ì³µ¶·
¡¡º£½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ277±ß(0.6¡ó)¹â¤Î4Ëü5045±ß¤È¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¡¦Íø²¼¤²ºÆ³«¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÆüËÜ³ô¤ÏºÇ¹âÃÍ·÷¤ò¤Þ¤¤¿Ê¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£ÎÉ¹¥¤ÊÁê¾ì´Ä¶¤Î¤Þ¤Þ¿ä°Ü¤¹¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢½µËö¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡£Á´ÂÎÁê¾ì¤ÏÇÈÍð¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡·ÉÏ·¤ÎÆü¤ò´Þ¤à3Ï¢µÙÌÀ¤±16Æü(²Ð)¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾å¾º¡£ÆüËÜ¤¬µÙ¾ì¤Î´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤ÎÎ®¤ì¤ËÄÉ¿ï¤·¤¿¡£ÃÍ¤¬¤µ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬¸£°úÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë°ì»þ4Ëü5000±ßÂæ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£17Æü(¿å)¤ÏÈ¿Íî¡£ÆüËÜ»þ´ÖÍâÌ¤ÌÀ¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ëÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ(FOMC)¤Î·ë²Ì¤È¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ(FRB)µÄÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹µ¤¨¡¢ÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£18Æü(ÌÚ)¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿FOMC¤Ç¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛÄÌ¤ê0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬·èÄê¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò·Ð¤ÆÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¥àー¥É¤¬ÇÈµÚ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½ªÃÍ¤Ç4Ëü5000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£19Æü(¶â)¤ÏÃÍ¤Î¹Ó¤¤Å¸³«¤Ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë ½Ð»ñ·×²è¤ò¼õ¤±¡¢Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÎ¾ÌÃÊÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÁ´ÈÌ¤ËÇã¤¤¤¬Î®Æþ¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤âÁ°¾ì¤³¤½¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãë¤´¤íÈ½ÌÀ¤·¤¿Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ç¥àー¥É¤¬°ìÊÑ¡£À¯ºö¶âÍø¤Î¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤È¤È¤â¤ËÊÝÍETF¡¦REIT¤ÎÇäµÑÊý¿Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù²ü´¶¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÂæÆ¬¡£¸å¾ì¤ËÆþ¤ê°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁê¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤âÍð¹â²¼¡£Âç°ú¤±¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¡¢½µ´Ö¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¢£Íè½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡Íè½µ¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¸õÊä¼Ô¤¬½ÐÂ·¤¦¤Ê¤«¡¢À¯¶ÉÆ°¸þ¤¬Áê¾ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï9·î°Ê¹ß¡¢¶Ã°Û¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢19Æü¤ÏÆü¶ä¤ÎETFÇäµÑÈ¯É½¤ÇÆ°ÍÉ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½µÌÀ¤±¥È¥ì¥ó¥É¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¹¹¤Ë¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤«¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
¡¡½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï25ÆüÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ9·îºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡¢23Æü¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¹Ö±é¡¢24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ8·î¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡¢26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ8·î¤Î¸Ä¿Í½êÆÀ¤È¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ËÃí»ë¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¢£Æü¡¹¤ÎÆ°¤¡Ê9·î16Æü～9·î19Æü¡Ë
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡ 9·î16Æü(²Ð)―― 4ÆüÂ³¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çã¤ï¤ì°ì»þ4Ëü5000±ßÂæ
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 44902.27(¡¡+134.15)¡¡¡¡ÇäÇã¹â19²¯8545Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû481²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡ 9·î17Æü(¿å)―― 5Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢²¤ÊÆ³ô°Â¤ÇÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Í¥Àª
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 44790.38(¡¡-111.89)¡¡¡¡ÇäÇã¹â20²¯7400Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 4Ãû6178²¯±ß
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡ 9·î18Æü(ÌÚ)―― ÂçÉýÈ¿È¯¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ìºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 45303.43(¡¡+513.05)¡¡¡¡ÇäÇã¹â17²¯4799Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 4Ãû8546²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡ 9·î19Æü(¶â)―― È¿Íî¡¢Æü¶ä¤ÎETFÇäµÑÈ¯É½¤Ç°ì»þÂçÉý°Â
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 45045.81(¡¡-257.62)¡¡¡¡ÇäÇã¹â30²¯3750Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 8Ãû7515²¯±ß
¢£¥»¥¯¥¿ー¡¦¥È¥ì¥ó¥É
¡¡(£±)Á´33¶È¼ïÃæ¡¢23¶È¼ï¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê
¡¡(£²)²¼ÍîÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÏÇ¤Å·Æ² <7974> ¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡£
¡¡(£³)¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö³ô¤ÏÅìÅÅ£È£Ä <9501> ¤Ê¤ÉÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤¬ÂçÉý°Â¡¢ÂçÄÍ£È£Ä <4578>¤Ê¤É°åÌôÉÊ¡¢µþµÞ <9006> ¤Ê¤ÉÎ¦±¿¤âÇä¤é¤ì¤¿
¡¡(£´)Í¢½Ð³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£¥Æ¥ë¥â <4543> ¤Ê¤ÉÀºÌ©µ¡´ï¤¬°Â¤¤¤¬¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857> ¤Ê¤ÉÅÅµ¡¡¢¥¹¥º¥ <7269> ¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö¤Ï·øÄ´
¡¡(£µ)¶âÍ»³ô¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡££Ô¡õ£Ä <8795> ¤Ê¤ÉÊÝ¸±¡¢¾¾°æ <8628> ¤Ê¤É¾Ú·ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤¬»°É©£Õ£Æ£Ê <8306> ¤Ê¤É¶ä¹Ô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê
¡¡(£¶)¥ê¥¯¥ëー¥È <6098> ¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983> ¤Ê¤É¾®Çä¡¢Åìµþ¥¨¥Í¥·¥¹ <1945> ¤Ê¤É·úÀß¤È¤¤¤Ã¤¿Æâ¼û³ô¤Ï²¼Íî
¡¡(£·)¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ï½Ð¸÷¶½»º <5019> ¤Ê¤ÉÀÐÌý
¢£¡ÚÅê»ñ¥Æー¥Þ¡Û½µ´Ö¥Ù¥¹¥È£µ (³ôÃµPCÈÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¿ô)
¡¡£±(£²) ¿Í¹©ÃÎÇ½ ¨¡¨¡ À¯ÉÜ¤ÎAIÀïÎ¬ËÜÉô¤¬´ðËÜ·×²è¤Î¹ü»Ò°ÆÄó¼¨
¡¡£²(£±) ²¼¿åÆ»
¡¡£³(£³) ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー ¨¡¨¡ ÊÆ¥ª¥é¥¯¥ë¼õÃíµÞÁý¤ÇÀ®Ä¹ÎÏ¤òºÆÇ§¼±
¡¡£´(£µ) È¾Æ³ÂÎ
¡¡£µ(£¶) ³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ
¡¡¢¨¥«¥Ã¥³¤ÏÁ°½µ¤Î½ç°Ì
