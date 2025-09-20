12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡ÖÃÎ¼±¤¬¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¡×-ÊÝ°é»Î¤Ç¤â»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤à¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖÊÝ°é¤Î¥×¥í¤³¤½¼«Ê¬¤Î»Ò°é¤ÆÇº¤à¤è¤Ê～¡×¤Ç¡¢12¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Î»Ò°é¤Æ¤ÏÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¡ÖÊÝ°é»Î¤µ¤ó¡¢°é»ù¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¼«Ê¬¤¬»Ò°é¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ø±³¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤¯¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿HISAKO¤µ¤ó¡£ÆÏ¤¤¤¿¤ª¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Î»Ò°é¤Æ¤È¤Ê¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¶¦´¶¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Æ¯¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤Ï¿Í¤è¤ê¤¢¤ëÊý¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤ë¤ÈÁÛÁü¤Î²¿É´ÇÜ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÂÎ¸³¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤¤«¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤òÄË´¶¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤Î·Ð¸³¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¡Ö»ä¤âÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«¿®¤Îº¬µò¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£»Å»ö¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²È¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢»Ò¶¡¤ò²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÅöÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤½¤¦»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃÎ¼±¤¬¡¢»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê·ëº§À¸³è¤ä»Ò°é¤Æ¤Ï¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö´ó¤êÅº¤¨¤ëÀìÌç¿¦¤³¤½¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÇº¤à¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤Ï³Ø¹»¤ä±à¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¤È¤Ë¤«¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤È³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£ÊÝ°é¤Î¸½¾ì¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦ÀèÀ¸¤¿¤Á¤â¡Ö¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡È»ä¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡É¤È»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢ÊÝ°é¤È»Ò°é¤Æ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Î¿´¤ò¤Þ¤º¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤¤Ã¤È»Å»ö¤Ë¤â³è¤¤ëÊõÊª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÇº¤à¤³¤È¤¹¤é¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯½ª¤¨¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¡ÖÊÝ°é»Î¤µ¤ó¡¢°é»ù¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¼«Ê¬¤¬»Ò°é¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ø±³¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤¯¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿HISAKO¤µ¤ó¡£ÆÏ¤¤¤¿¤ª¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Î»Ò°é¤Æ¤È¤Ê¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¶¦´¶¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Æ¯¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤Ï¿Í¤è¤ê¤¢¤ëÊý¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤ë¤ÈÁÛÁü¤Î²¿É´ÇÜ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÂÎ¸³¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤¤«¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤òÄË´¶¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤Î·Ð¸³¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¡Ö»ä¤âÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«¿®¤Îº¬µò¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£»Å»ö¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²È¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢»Ò¶¡¤ò²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÅöÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤½¤¦»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃÎ¼±¤¬¡¢»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê·ëº§À¸³è¤ä»Ò°é¤Æ¤Ï¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö´ó¤êÅº¤¨¤ëÀìÌç¿¦¤³¤½¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÇº¤à¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤Ï³Ø¹»¤ä±à¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¤È¤Ë¤«¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤È³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£ÊÝ°é¤Î¸½¾ì¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦ÀèÀ¸¤¿¤Á¤â¡Ö¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡È»ä¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡É¤È»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢ÊÝ°é¤È»Ò°é¤Æ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Î¿´¤ò¤Þ¤º¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤¤Ã¤È»Å»ö¤Ë¤â³è¤¤ëÊõÊª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÇº¤à¤³¤È¤¹¤é¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯½ª¤¨¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡¢¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤Ï»Ò¶¡¤âÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¸ì¤ëÆÈ¼«¥ì¥·¥Ô¸ø³«
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¡¦HISAKO¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÍÛµ¤¤Ê¹ñÌ±¤È¡È¥Ð¥¿ー¤¬·ã¥¦¥Þ¡ÉÂÎ¸³¡×¤ò¸ì¤ë
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¼øÆýÃæ¤Ç¤â¡È¤Û¤É¤Û¤É¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡É¤Î¥ï¥±¡×¼«¿È¤Î¥Ñ¥ó°¦¤òÎã¤ËÆÈ¼«¸«²ò
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í