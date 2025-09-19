¡Ø¥Ö¥µ¥á¥ó¥¬¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡ÙÂè12ÏÃ¡¡¤·¤²¤ë¤¬¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡ª
2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥µ¥á¥ó¥¬¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡ÙÂè12ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Ö¥µ¥á¥ó¥¬¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Ï¸¶ºî¡¦¹°¾¾ÎÃ¡¢Ì¡²è¡¦¾å·î¥ò¥µ¥à¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ø·î´©¥Ó¥Ã¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡Ù¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡£Â³ÊÔ¡Ø¥Ö¥µ¥á¥ó¥¬¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼SSS¡Ù¤¬¡Ø·î´©¥Ó¥Ã¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤À¡£
ÑÍºá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ¿¦¤Î°ú¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÈ²¬¤·¤²¤ë¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ö¥µ¥á¥ó¤ò´Ó¤¯»ö¤ÇËÄÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¼ê¡£¥Á¡¼¥Èµé¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤Ç ¡ÉÀäÂÐ¿À¡É ¤È¤·¤ÆÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë°ÛÀ¤³¦¤Ë¤¤¿3¿Í¤ÎÃË½÷¡½¡½À»²Ú¡¢À¿»Ê¡¢¥ê¡¼¥º¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤·¤²¤ë¤Ë¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤ÇHP¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬¡Ä¡Ä¡£
´í¸±²óÈò¤Î¤¿¤áÁá¡¹¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ°ì¿ÍÎ¹¤ò¤È»×¤¦¤·¤²¤ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡½¡½¡©
Âè12ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè12ÏÃ¡ÖÀäË¾¥¬¥Á¥´¥Ã¥É¡×¡ä
ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿¥«¥ê¥Ê¤Ë¤è¤êÀ¿»Ê¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤ì¡¢Àï¶·¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¿»Ê¤Ï¼«¤é¤Î¿®¤¸¤ë¡ÖÀµµÁ¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ãç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¡£¥ê¡¼¥º¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¡¢¶¦¤Ë¥«¥ê¥Ê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
°ìÊý¤·¤²¤ë¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Î»Ñ¤Ç¤ÏËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤º¡¢´¤ãª¤Î²¼¤ÇÌµÎÏ¤µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¥¨¥ë¥«¥í¡¼¥Í¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤¿À»²Ú¤¬¸½¤ì¡¢Ìþ¤·¤ÎÎÏ¤Ç¥Ð¥ê¥¢¤òÄ¥¤ê¡¢¥«¥ê¥Ê¤ÎÍë·â¤«¤é¤·¤²¤ë¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡£¿È¤òÄò¤·¤Æ¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀ»²Ú¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤·¤²¤ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤ÈÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÀäÂÐ¿À¡¦¤·¤²¤ë¤È¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÀäÂÐ¿À¡¦¥«¥ê¥Ê¡¢Æó¿Í¤Î½ÉÌ¿¤ò·ü¤±¤¿·èÀï¤ÎËë¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡½¡½¡ª
¡ä¡ä¡äÂè12ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤ÎBlu-ray¾å´¬¤ÎÅ¸³«¿Þ¤È¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤ÎBlu-ray²¼´¬¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥µ¥á¥ó¥¬¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥µ¥¬¥Á¥é¥¸¥ª¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè6²ó¤Î¥²¥¹¥È¤ÏµÈ²¬¤·¤²¤ëÌò¤Î¿ÛË¬Éô½ç°ì¤Ë·èÄê¡£Âè6²ó¡Ø¥Ö¥µ¥¬¥Á¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ï¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡ÊC¡Ë¹°¾¾ ÎÃ¡¿¥Ö¥µ¥á¥ó¥¬¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼À½ºî°Ñ°÷²ñ
