¥Ñ¥ï¥×¥í»Ë¾å½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª ÎëÌÚÊ¡¼ç±é¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025¡ÙÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òABC¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤¯¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
8·î26Æü¡¢Ìîµå¥²¡¼¥à¡Ø¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ¡¼Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡¼¡×¤¬¡¢9·î26Æü¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ê°Ê²¼¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡×¤ÎÄÔâ«Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¡¢ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È°Ê³°¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢»°ÅÄ½¨Ê¿¤µ¤ó¤Èº´Æ£ÂçÂî¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¿Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡ü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔ¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ææ¤Î¥²¡¼¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¾Ìî¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥ï¥×¥í¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä»Å»ö¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡©¤òÄÌ¤·¤ÆÇ½ÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢²¿¤Î¼èÊÁ¤â¤Ê¤¤Ê¿¡¹ËÞ¡¹¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ü¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È
¡Ö¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î°ì¸À¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤«¤Ä½é¸«¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¶ìÇº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¥×¥í¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥â¡¼¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â½Ï¹Í¤·¤¿Ëö¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤â¿ôÂ¿¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÁ´¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡üÄÔ¤µ¤ó¤òµÓËÜ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³
¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¥Ñ¥ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ø²¿¤«¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬½é¤á¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥ÞµÓËÜ¤ÏÄÔ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¶ÃÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¥³¥ó¥È¤«¤é¤âÌîµå°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤«¤é¥Ñ¥ï¥×¥í¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Î¤â¤È¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»°ÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ü¥É¥é¥Þ¤È¥²¡¼¥à¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÎÍ½Äê
¡Ö¸½¾õ¤ÏÍ½Äê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Êº´Æ£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼ÌëÊüÁ÷¡ª¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 PR±ÇÁü¸ø³«¡ª⚾¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/b9at2uPfs-E
¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ¡¼Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡¼¡×¤Ï¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç2025Ç¯9·î26Æü¡Ê24:24¡Á25:19¡Ë¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ÏTVer¡¦ABEMA¤Ç¤â¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.asahi.co.jp/pawa2025/[¥ê¥ó¥¯]
¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025¡×¤¢¤é¤¹¤¸
Ç®Àï¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ë»¤·¤Ê¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¡ª¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¾Ìî½ãÊ¿¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¹¥¤¤Ê¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¡£¹â¹»»þÂåÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤â¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸Éé¤±¤ÎÏ¢Â³¡£
¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ºÍÇ½¤â¤Ê¤¯Ä¶Ê¿ËÞ¤À¤Ã¤¿ËèÆü¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ¼Ò½éÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆæ¤Î¥²¡¼¥à¡É¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¼Ò²ñ¿Í¡É¤òÈ¯¸«¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¸ýÊÊ¤ÎÌðÉô¡¢¤¤¤±¹¥¤«¤Ê¤¤Æ±Î½¤ÎÃö¼í¡¢¥Þ¥É¥ó¥ÊÅªÀèÇÚ¤Î»³ºé¡¢¤È¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¡È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¼Ò²ñ¿Í¡É¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¥º¥é¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤â´ÝÍç¤Ë¡Ä¡£
¼Ò²ñ¿Í¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìîµå¥²¡¼¥à¤ÈÆü¾ï¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë·ãÇ®¤Ê¡È¥Ñ¥ï¥×¥í¼Ò²ñ¿Í¡É¤ÎÀ¤³¦¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤ë¡¦¡¦¡¦¡ª
¥¥ã¥¹¥È
À¾Ìî½ãÊ¿Ìò¡§ÎëÌÚÊ¡
Ãö¼í¼éÌò¡§¾¾ËÜÎçÀ¸
ÌðÉôÌÀÍºÌò¡§°¤µ×ÄÅ¿Î°¦
»³ºé²Ö»ÒÌò¡§¿·Ã«¤¢¤ä¤«
É±Ìî¥«¥ì¥óÌò¡§¤ª¤®¤Î¤µ¤Ê
Ãö¼í¿ÊÌò¡§¹õÀ¥Æî
¥À¥¤¥¸¥ç¡¼¥ÖÇî»ÎÌò¡§º£Ìî¹À´î
°¤Èª¤ä¤¹¤·Ìò¡§Ê¡ÅÄÅ¾µå
±Æ»³½¨Ï©Ìò¡§²¬ÅÄµÁÆÁ
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)