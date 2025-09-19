¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥ÈºÇ¿·½Ð±éºî¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¤ò´Õ¾Þ¡£áã¤ì¤ë¤Û¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷Æó¿Í¤ÎÆÍ¤È´¤±¤¿°¦¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡ª
2025Ç¯8·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªA24¤¬¿·¤¿¤ËÂ£¤ë¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥¯¥£¥¢¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£¸ø³«Á°¤Ë»î¼Ì¤Ç´Ñ¤¿ËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ò¾Ò²ð(°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î½÷À¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ë¡¼(¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È)
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
ÉñÂæ¤Ï1989Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³¤ÎÅÄ¼ËÄ®¡£Ã±Ä´¤ÊËèÆü¤ò²á¤³゙¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼(¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¹¥Æ¥å¥ï¡¼¥È)¤Ï¡¢¶Ð¤áÀè¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥¯゙¥·゙¥à¤Æ゙í÷¤·¤¤¶ÚÆù¤òÅ»¤Ã¤¿¥·゙¥ã¥Ã¥¡¼(¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Õ゙¥é¥¤¥¢¥ó)¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢Íè·î¥é¥¹¥Ø゙¥«゙¥¹¤Æ゙³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Û゙¥Æ゙¥£¥Ò゙¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ÐÍ³ÃÏ¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¤Î¤¿゙¡£
ÃË¤È²¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·゙¥ã¥Ã¥¡¼¤ò²ðÊú¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÈà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ï¤·゙¤á¤¿¥ë¡¼¤Ï¡¢¥·゙¥à¤Æ゙¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥È゙¤ò¥Õ゚¥ì¥»゙¥ó¥È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÏÇ®¤¤¸ýÉÕ¤±¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Î®¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤¿゙¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥ë¡¼¤Î²ÈÂ²¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÈÄ®¤Î·Ù»¡¤ò¤âµí¼ª¤ë¤Û¤É¤Î¶§°¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¡É¤È¡ÈÉ×¤«¤é¤ÎDV¤ò°¦¤À¤ÈÌÕ¿®¤¹¤ë»Ð¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¥ë¡¼¤È¥·゙¥ã¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¥ë¡¼¤Î²ÈÂ²¤ÎÈÈºáÌÖ¤Ë°ú¤¤º¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¢£¥ª¥¹¥«¡¼¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÇÐÍ¥¤È¸µ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬Îø¿ÍÌò¤Ç¶¦±é¡ª
ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Æ゙µÓËÜ¤â¼¹É®¤·¤¿¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥â¡¼¥È゙¡¿¶¸¿®¡Ù(2019Ç¯)¤Æ゙Ä¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Æ゙¥Ò゙¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥í¡¼¥º¡¦¥°¥é¥¹´ÆÆÄ¡£¡Ø¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥â¡¼¥È゙/¶¸¿®¡Ù¤Ï¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ß¥Ã¥È゙¥Ê¥¤¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È゙¥Í¥¹ÉôÌç¤Æ゙¥Õ゚¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Æ゙¥ß¡¼¾Þ2ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥°¥é¥¹´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥¹゙Á´5ºîÉÊ(2008Ç¯¡¢2009Ç¯¡¢2010Ç¯¡¢2011Ç¯¡¢2012Ç¯)¤Æ゙¼ç¿Í¸ø¥Ø゙¥é¡¦¥¹¥ï¥óÌò¤òÌ³¤á¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¡Ø¥¢¥ê¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Æ゙¡Ù(2014Ç¯)¤ä¥ª¥ê¥¦゙¥£¥¨¡¦¥¢¥µ¥¤¥ä¥¹´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¢¥¯¥È¥ì¥¹ ¡Á½÷¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ¡Á¡Ù(2015Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃå¼Â¤ËÃÛ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤Î½é¶¦±éºî¡Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù(2009Ç¯)¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¥¸¥§¥·¡¼¤ÈºÆ¶¦±é¤·¤¿¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¦¥ë¥È¥é¡Ù(2016Ç¯)¤Ç±é¤¸¤¿CIA¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¥À¥áÃË(ÅÓÃæ¤ÇºÇ¶¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤¹¤ë)¤ÎÎø¿ÍÌò¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¡Ø¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù(2017Ç¯)¤ä¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù(2017Ç¯)¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¯¥é¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù(2023Ç¯)¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤ÎºîÉÊ¤«¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù(2019Ç¯)¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ä©Àï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Âè94²ó¥¢¥«¥Æ゙¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥Ø゚¥ó¥µ¡¼ ¥¿゙¥¤¥¢¥Ê¤Î·è°Õ¡Ù(2021Ç¯)¤Æ゙¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¸µ¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤Î¥×¥íº²¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Î®Ï²¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µõÌµÅª¤ÊÆü¾ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢°¦¤¹¤ë¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë½÷À¡¦¥ë¡¼¡£¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤Õ¤¾¤í¤¤¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥«¥Ã¥È¥ª¥Õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò²Ã¤¨¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¡È¤³¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡È¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î»þÅÀ¤Ç100ÅÀËþÅÀ¤Î±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ë¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¯¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£
ËÜºî¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡õ¥ï¥¹¥×¡§¥¯¥¢¥ó¥È¥Þ¥Ë¥¢¡Ù(2023Ç¯)¤ä¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥¹゙¡Ù(2024Ç¯) ¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù(2025Ç¯)¤Ê¤É¤ÎÂçºî¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀµÄ¾¡¢¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡õ¥ï¥¹¥×¡§¥¯¥¢¥ó¥È¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤ä¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÎÈà½÷¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¡È¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë´é¤À¤Ê¡ÄÃ¯¤À¤Ã¤±¡©¡É¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¾¥ó¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤ÇµßÀ¤¼ç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÄÇ¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡£¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤ÄÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ËÜºî¤Ç¥±¥¤¥Æ¥£¤¬±é¤¸¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Ï¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë´í¸±¤Ê¥ª¡¼¥é¤òËÁÆ¬¤«¤é¤×¤ó¤×¤óÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ë¡¼¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÃíÆþ¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ÏË½Áöµ¤Ì£¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ÎË½Áö¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¯»×¤¨¤ë¤Û¤É¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥É¡¦¥Ï¥ê¥¹±é¤¸¤ë¥ë¡¼¤ÎÉã¿Æ¥ë¡¼¡¦¥·¥Ë¥¢(¼ç¿Í¸ø¤Î¥ë¡¼¤ÈÆ±Ì¾¤Î¤¿¤á¡¢¸Æ¤ÓÊ¬¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥ë¡¼¡¦¥·¥Ë¥¢¤ÈÉ½µ)¤À¡£¼Í·â¾ì¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ½¤Î´é¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥á¥¥·¥³¤ËÂçÎÌ¤Î½Æ¤òÌ©Í¢¤·¤Æ²Ô¤°¶§°¤ÊÈÈºá¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢º«Ãî°¦¹¥²È¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÉÔµ¤Ì£¡£½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥í¥óÌÓ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á°¤¤¿ÍÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥ë¡¼¤Ë°ìÊýÅª¤Ê¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè89²ó¥¢¥«¥Æ゙¥ß¡¼¾Þ¤Æ゙µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥±¥Í¥¹¡¦¥í¥Ê¡¼¥«゙¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ï゙¥¤¡¦¥µ゙¡¦¥·¡¼¡Ù(2017Ç¯)¤Æ゙±Ç²è¥Æ゙¥Ò゙¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ð¥ê¥·¥Ë¥³¥Õ¡£¥ë¡¼¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ë¡¼¤Î»Ð¡¦¥Ù¥¹¤ò¡Ø¥Ï¥ó¥«゙¡¼¡¦¥±゙¡¼¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥¹゙(2013Ç¯¡¢2014Ç¯¡¢2015Ç¯)¡¢¡Ø¥Ï゙¥Ã¥È¥Þ¥ó vs ¥¹¡¼¥Ï゚¡¼¥Þ¥ó ¥·゙¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¤ÎÃÂÀ¸¡Ù(2016Ç¯)¤Ê¤È゙¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¸¥§¥Ê¡¦¥Þ¥í¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¤ËDV¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ºÉ×¤ÎJJ¤ò¡Ø21¥·゙¥ã¥ó¥Õ゚¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù(2012Ç¯) ¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó ¸«ÇË¤é¤ì¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù(2016Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¥É¥¥É¥¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤â³Ú¤·¤¤ºÇ¹â&ºÇ¶¯¤Î¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó±Ç²è
80Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Ç¡¢¥¯¥£¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ë¡¼¤È¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÁ¡ºÙ¤Ë¡¢»þ¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤È¥±¥¤¥Æ¥£¤Î¼Çµï¤Ë¿´¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¬¤È¤¢¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥É¥¥É¥¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤òÌ¿·ü¤±¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥ë¡¼¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¥ë¡¼¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷Æó¿Í¤ÎÆÍ¤È´¤±¤¿°¦¤È¡¢¶Ã¤¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î1ËÜ¡£
ºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤Î¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó±Ç²è¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á±üÂ¼É´·Ã
(C)2023 CRACK IN THE EARTH LLC; CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
