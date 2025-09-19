¥í¥Ã¥«¡¼²¥¤Ã¤Æº¸¼ê¹üÀÞ¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ±×ÅÄ¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡ÈÍø¤¼ê¤Î±¦¼ê¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¤ò¡Ä¡ÉÈ³¶âµé¤Î¶ò¹Ô¤À¤Ã¤¿
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î±¦ÏÓ¡¦±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬º¸¼ê¹üÀÞ¤Î²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ì·³Éüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤ÎÍø¤¼ê¤Ç¡Ä¥ê¥ê¡¼¥Õ¼ºÇÔ¸å¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ÇÀßÈ÷¤ò²¥¤ë¥í¥Ã¥Æ±×ÅÄ
¡¡8·î19Æü¤ÎÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¸å¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±×ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµåÃÄ¤Ï¡Ö¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¤ÏÆ±Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¼ºÇÔ¸å¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤ò²¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÈÈ½ÌÀ¡£
¡¡°ìÎ®¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¾µå²ñ¡×Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¡Ö250¥»¡¼¥Ö¡×Ã£À®¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë±×ÅÄ¤À¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤«¤é¤Ì¶ò¹Ô¤Ë¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÊò¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¼¡¼¡¢
¡Ô°ì±þÍø¤¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤º¸¼ê¤ò¹üÀÞ¤À¤«¤é ºÇ¸å¤ÎÍýÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Õ
¡ÔÅê¤²¤ë±¦¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Õ
¡ÔÍø¤¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¿ùÆâ¤è¤ê¤Ï¥Þ¥· ¤Ç¤â±×ÅÄ¤ÏÈ³¶â¤Ç¤·¤ç¤³¤ì ²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Õ
¡¡Åê¼ê¤Î¡È¾¦ÇäÆ»¶ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍø¤¼ê¡×¤Î±¦¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ø²æ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬º¸¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í£°ì¤Î¡Öµß¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â2004Ç¯¡¢Ê¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î¿ùÆâ½ÓºÈ¡Ê44¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òÅÜ¤êÇ¤¤»¤Ë²¥¤Ã¤ÆÍø¤¼ê¤Îº¸¼ê¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£¿ùÆâ¤Ï»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òËÀ¤Ë¿¶¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë600Ëü±ß¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤â²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¡Ê37¡¢2025Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡Ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êKO¸å¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ÎÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ò²¥¤Ã¤Æ¡¢Íø¤¼ê¤Î±¦¼ê¤ò¹üÀÞ¡£¿ùÆâÆ±ÍÍ¤Ë500Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¼ê¹üÀÞ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ÏÍø¤¼ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ò²¥ÂÇ
¡¡±×ÅÄ¤â¤Þ¤¿Íø¤¼ê¤ÎÉé½ý¤³¤½ÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Î¹Ô°Ù¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÈ³¶â¡×ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¶ò¹Ô¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î19Æü¡¢¶å²óÉ½¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Ç³ÚÅ·¡¦Ã¤Ì¦ÎÃ²ðÁª¼ê¡Ê28¡Ë¤ËÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿±×ÅÄ¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤²¼¤¬¤ëÁ°¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¤È¹à¿â¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢´é¤ò¾å¤²¤Æ¥°¥é¥ó¥É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿ÌðÀè¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á²£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®·¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¡¢±¦¼ê¤ÇÎÏÇ¤¤»¤Ë²¥ÂÇ¤¹¤ë±×ÅÄ¤Î»Ñ¡£ÍâÆü¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±¦¼êÉé½ý¡×¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼êÁª¼ê¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¤·¤«¤âÇ¯Êð2²¯±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡È°ìÎ®Áª¼ê¡É¤Ë¤è¤ë¶ò¤«¤Ê¹Ô°Ù¡£¿ùÆâµé¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£