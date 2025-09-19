MLBパワーランキングが更新された

MLB公式サイトは18日（日本時間19日）、更新されたパワーランキングを発表。ドジャースの大谷翔平投手は1位から3位に順位を下げた。1位にはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、2位にはメッツのフアン・ソト外野手が入った。

同ランキングは、MLB公式サイトが独自の計算式に基づいて算出する。大谷は前回9月4日（同5日）の発表で1位となっていたが、今回の発表では7位だったヤンキースのジャッジが1位に返り咲き、前回4位のソトが大谷を上回った。

ソトは昨オフに大谷を上回って史上最高額となる15年総額7億6500万ドル（約1125億円）でメッツに入団。5月までは不振に苦しんだものの、徐々に調子を上げ、8月には10本塁打、22打点、11盗塁をマーク。現在41本塁打、32盗塁の成績で、残り11試合ではあるものの史上7人目となる40-40も視界にとらえている。

同サイトの記事ではソトについて、「間違いなくキャリア最高のパワー＆スピードを兼ね備えたシーズンとなった。2025年に40本塁打・30盗塁を達成しているのはソトただ一人」と言及されている。

大谷については「大谷翔平が50-50クラブを新しく作った。打者として50本塁打、投手として50奪三振だ。投手としての成績はこのランキングには含まれないが、2年連続で50本塁打を達成したことは間違いなく偉業だ」と評価されている。（Full-Count編集部）