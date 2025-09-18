Photo: 小暮ひさのり

2024年10月3日の記事を編集して再掲載しています。

イヤホンもファッションですし！

最近トレンドな開放型イヤホン。特に近頃は耳にかけるイヤーフック型が人気ですけど、別の選択肢もAnkerは用意していました。2024年に行われたAnkerの発表会「Anker Power Conference 2024 Fall」でお披露目されたのは、耳に挟むイヤーカフ型の「Soundcore C40i」です。

Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.3） 12,990円

Photo: 小暮ひさのり

特徴は、やっぱこの形状ですね。

シルバニアファミリー用ヘッドホンみたいなデザインですけど、構造的には片方がスピーカーユニット、もう片方がバッテリー部となり、強度と柔軟性の高いチタン合金製ワイヤーで結合。その上をやはり柔らかなTPU素材で覆ったデザインとなっています。

これで挟むの、痛そうじゃないか…？

Photo: 小暮ひさのり

なんて先入観があったんですけど、想像していたよりもずっといいですよこれ！

ブリッジ部分はしなやかですし、TPU素材の肌当たりも柔らかくて思っていたより窮屈さを感じません。

音質面としては、ドライバーは12×17mmと大型。僕が試したフィーリングとしては素直な音表現でした。音漏れも若干ある気がします（会場がざわつきMAXだったので、あまり正しいジャッジじゃないかも？…ですが）。

再生時間は最大7時間、ケース併用で最大21時間。IPX 4の生活防水にも対応しているので、日常使い用にアリですねー。密閉型カナルイヤホンに疲れた方は検討してみてもいいのかも？ 見た目にもオシャレだしね！（大事）

Source: アンカー・ジャパン