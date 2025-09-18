幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。仕事がないと明かした。

前回の動画では、秋田県東成瀬村での1泊2日の古民家生活を公開。「この家の住所、特定されてて、住み続けるには若干危ない。ということで、車に乗って、しばらく東北を放浪しようかな」と古民家内の荷物をバンに詰め込み、東北車中泊の旅に出発していた。

いけちゃんは動画冒頭「ちょっと今、安心して帰れる家がないので軽バンで旅に出ています」と切り出した。秋田県内を車で移動している車中で「私、やっぱり建物とかホテルが好きだから、毎回ちゃんと宿を取っちゃって。キャンプとか車中泊とかあんまり好きじゃないんだよね」と本音を吐露。「ただ今回はマジで節約。今、私仕事がないからさ、貯金はあるから別にいいんだけど」と懐事情を明かした。そして「言うてもね、あんまり仕事がないときにぜいたくする気にはならないので、車中泊です」と語った。

秋田県出身のいけちゃんは昨年4月から秋田県東成瀬村の「地域おこし協力隊」として活動していたが、7月31日に同村の町役場に「一身上の都合で」と自ら退任の申し出をしていた。同村にあった古民家以外の家は、いけちゃんによると「強制退去」となったと動画内で説明していた。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。