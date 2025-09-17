きょうの為替市場、全体的に小動きが続く中、ドル円は１４６円台での推移が続いている。前日にドル安が強まりドル円も２１日線から下放れる展開を強め、一気に１００日線に接近している。これまで１００日線と２００日線の間でのレンジ相場を約２カ月間続けてきただけに、動向が注目される中、午後のＦＯＭＣの結果待ちの状況。日本時間１８日午前３時に結果が発表される。



市場はＦＲＢの利下げ再開を確実視し、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げまではないものの、０．２５％の利下げを見込んでいる。ただ、市場は利下げ再開はすでに織り込んでおり、注目は今回発表されるＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）に移っている。



市場では年内すべてのＦＯＭＣでの利下げを織り込む動きが出ているが、根強い高インフレから、ＦＲＢは利下げへの慎重姿勢を変えないのではとの見方も根強い。その場合、現在の市場の利下げに対する織り込み度合いは若干行き過ぎとも考えられる中、短期的にはドル高の反応が見込まれるとの声もあるようだ。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４６．８５円に観測されている。



17日（水）

146.85（8.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

