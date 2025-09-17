9月16日、人気声優の花澤香菜がレギュラーを務める昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演。花澤は、14日に声優の小野賢章（けんしょう）との離婚を発表したばかりで、この日は離婚後初のテレビ出演となったのだが……。

「花澤さんは、人気アニメ『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで知られる人気声優で、最近では女優業やバラエティ番組でも活躍していました。離婚した小野さんも、『黒子のバスケ』の黒子テツヤ役などで知られる人気声優でした。ビッグカップルの離婚に、アニメファンなどは悲鳴を上げていました。

そんななか、花澤さんが火曜日レギュラーである『ぽかぽか』に出演したのですが、やはりどうしても離婚の話題に。ほかのレギュラー出演者は、オープニングトークから花澤さんの離婚について触れ、同じく曜日レギュラーのひとりであるお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一さんがさっそく『身も心もスッキリ……』とツッコんでました」（芸能記者）

“離婚いじり”はこれでは終わらず、最初のコーナー『マジックにらめっこ』では、マジシャンのKiLaがスタジオに登場した。出演者がKiLaの仕掛けたマジックにリアクションをしたら負け、という企画だったが、KiLaは花澤の左手の手相を見て『やっぱり、けっこうたいへんなことが、今年いろいろある、っていうのがね、見えます』とチクリ。これに対し、花澤が低い声色で『今年、おっ、おっ……うるせーなー、この野郎』と叫び、スタジオは大爆笑となった。

ところが放送後、Xにはこんな批判的な意見が相次いだ。

《ぽかぽかでの花澤香菜の離婚いじり、本当につまらない。バラエティ番組のいじり=ギャグをいい加減改めないと日本はそろそろまずいと思う。いじらない勇気って必要だと思う。下劣でおもんないよ。》

《今日はどうしても見なきゃならぬとぽかぽか録画したんだけど冒頭から離婚いじりされてて心が抉られる》

《花澤香菜さんの離婚いじり可哀想》

ファンとしては、離婚を発表したばかりの花澤がおもしろくいじられるのを見るのは、つらかったようだ。

「かねてから、花澤さんは小野さんとの結婚生活について語ることも多く、2025年4月には『ぽかぽか』内でも小野さんについて『ずっとかわいい』『二郎系ラーメンが好きで、よく食べてくるんですけど、食べたあとは私に息を吹きかけないようにしゃべってる。嫌われたくないって』と、のろけたこともあります。

そうした“幸せエピソード”も多く披露してきただけに、その分、離婚へのショックが大きかったようです。花澤さんも『この野郎』と叫ぶなど、渾身の“キレ芸”を披露していましたが、まだ“いじり”に昇華させるには早かったのかもしれません。

花澤さんについては、最近『やつれている』など、心配の声があがっていました。そんななかでの離婚発表で、余計に同情された面もあります」（前出・芸能記者）

当の花澤本人は、放送では終始、笑顔を絶やさなかったが、その胸中はいかに――。