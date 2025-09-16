ユニクロの姉妹ブランド・ジーユー（GU）がベビー服ブランド「GU baby」から撤退することが2025年9月16日、同社への取材で分かった。25年夏シーズンをもって展開を終了し、オンラインストアも在庫がなくなりしだい終了となる。

販売開始は2021年、4年半の歴史に幕

GU babyは21年2月に販売を開始。当時のプレスリリースによれば、「GUでベビー服をつくってほしい」「実用的でオシャレなベビー服が欲しい」などの声が多く寄せられたことを受け、新たにベビーカテゴリーを展開した。

25年9月中旬、このGU babyが終了するとして、SNS上で話題になった。「お気に入りだったのに」「サマナルパンツをよく買ってたからつらい」「大変お世話になりました」「嘘だと言ってくれ...」などと惜しむ声が上がっている。

ジーユーの広報担当者は9月16日、「品番数を見直す中で、ベビーカテゴリーの展開を、2025年夏シーズンをもって終了いたします」と取材に説明。「これまで多くのお客様にご愛顧いただきましたこと、心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。

100センチから160センチまでを展開するキッズ・ティーン向けの商品は引き続き展開していく。なお、100センチと160センチのサイズはオンラインストア限定で販売しているという。

ユニクロでは取り扱い継続

広報担当者は、「ベビーの商品につきましては、同じグループブランドのユニクロにて豊富に取り揃えておりますので、ぜひご利用いただけたらと思っております」とし、親会社ファーストリテイリング傘下のユニクロでの購入を案内した。

矢野経済研究所が25年5月14日に発表した調査によれば、23年の国内のベビー・こども服市場は8385億円。商品単価の値上げや訪日外国人（インバウンド）需要の回復などによって3年連続プラスで推移したという。今後の展望については次のように予測している。

ベビー関連市場では、キユーピーが25年6月、「育児食」（ベビーフード・幼児食）の生産を26年8月末で終了すると発表して話題となった。