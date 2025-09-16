【バンダイ・BANDAI SPIRITSの登録商標を使用した生成画像について】 9月16日 公開

バンダイ・BANDAI SPIRITSは、同社登録商標を使用した生成画像についての注意喚起を公開した。

同社は現在、SNS等において、生成AIを用いて2社のコーポレートシンボルやブランドロゴなどの登録商標が記載されたフィギュア等の画像を生成し、投稿されている事例を確認しており、これらの画像は弊社商品ではないと注意喚起。

また、生成された画像によっては、SNS等への投稿が著作権侵害等の違法性が疑われる場合があるとも発表。生成画像について弊社商品と誤解を与えるような投稿は控えるよう呼び掛けている。

