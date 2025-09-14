お仕事中もしゃれ感アップ♡ 王道キレイめな「オフィスカジュアル」スタイル特集
甘〜いお洋服も好きだけど、この秋はオトナっぽいコーデに挑戦したい！今回は、乃木坂46・金川紗耶、本田紗来、中村里帆とともに、お仕事の場にもおすすめの「オフィスカジュアルコーデ」をご紹介。キレイめアイテムはどんなコーデにもあわせやすい！オトナな装いにご注目あれ♡
オフィス界隈
オフィスカジュアルで使われる機会が多いアイテムを使ったファッション。
お仕事の場にも使えちゃう上品なアイテムは、この秋のトレンド筆頭株。意外にも、どんなコーデにもあわせやすいという特徴が。もちろんガーリーにも！
ジャケット
暑い日が続く予報からか、今年のAWはさらっと羽織れるジャケットが大豊作！
どんなコーデにもマッチするからこそ、あえて王道のキレイめスタイルに振っていくのが、オトナな着こなし術です。
Cordinate 冒険なしのモノトーンが圧倒的にしゃれ見え
シンプルでクセのないコーデだからこそ、小物で遊び心をプラス。
ポロトップス
この秋注目のアイテムのひとつ、ちょっぴりおダサなポロトップスは優等生スタイルの定番中の定番アイテム。
野暮ったい印象を防ぐためには、カラーや柄を選ぶのが最適解！
Cordinate ダサかわ狙いのアイテムたちは同系色でまとめて
マルチボーダーのポロに半端丈のスカートがいいコちゃんな雰囲気を演出。足元はやんちゃなブーツでギャルみをプラス。
キレイめスラックス
ストンと落ちるシルエット、かつ軽やかさもありながらクールに決まる。
スラックスはオフィスファッションの看板アイテム。オトナでキレイめなスタイルを作るには欠かせないアイテムです♡
Cordinate NOT手抜き感が出せるデコラなトップスが優秀
ベーシックな黒のパンツに、地味見えを防いでくれるフリルやリボンのガーリーなあしらいが◎。
撮影／花盛友里（本田、中村分）、三宮幹史（TRIVAL・金川分）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila・本田、中村分）、Mien（Lila・金川分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）、中村里帆
中村里帆
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海