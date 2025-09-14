小野賢章＆花澤香菜、離婚を報告 連名で経緯つづる「夫婦として過ごす時間の確保が難しく」【全文掲載】
声優の小野賢章と花澤香菜が14日、それぞれ自身のSNSで離婚したことを報告した。
2人は連名の文書を掲載し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と伝え、「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と理由を説明した。
続けて「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
小野は10月5日生まれ、福岡県出身。小学6年生から10年間、映画『ハリー・ポッター』シリーズのハリー役の吹替を担当。以降、アニメ『黒子のバスケ』の黒子テツヤ役、『文豪ストレイドッグス』の芥川龍之介役、『アイドリッシュセブン』の七瀬陸役など多くの人気作品に出演。花澤も『化物語』など「＜物語＞シリーズ」の千石撫子役、『3月のライオン』川本ひなた役、『五等分の花嫁』の中野一花など多くの有名作品に出演している。
花澤は2月25日生まれ、東京都出身。主な出演作品は、『物語シリーズ』(千石撫子)、『PSYCHO-PASS』(常守朱)、『デュラララ!!』(園原杏里)など。2012年4月、シングル「星空☆ディスティネーション」で歌手デビューした。
【全文】
関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ
私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します。
生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました。
これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。
今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
小野 賢章
花澤 香菜
